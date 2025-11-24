Een eeuwenoude traditie rondom de Olympische Winterspelen valt letterlijk en figuurlijk in het water. Iedereen in Italië was klaar voor de olympische fakkeltocht, die duizenden kilometers van Milaan zou starten, maar die tocht gaat er anders uitzien dan gepland.

Je weet dat de Olympische Spelen op het punt staan te beginnen, als de olympische vlam wordt ontbrand. Deze gebeurtenis gaat komende woensdag plaatsvinden. Dit wordt traditiegetrouw gedaan in het Griekse plaatsje Olympia. De plek waar honderden jaren geleden de Spelen het levenslicht zagen.

Traditie verbroken

De olympische vlam wordt normaal gesproken aangestoken in de ruïnes van een oud Grieks stadion. Maar door weersvoorspellingen van hevige regenval en wind is dat deze editie niet mogelijk. Daarom heeft de organisatie besloten om de vlam dit jaar te ontsteken in een overdekte hal van een museum in de buurt.

Vlam maakt flinke reis

Na de ontsteking maakt de vlam een reis door Griekenland. Op 4 december komt de fakkel aan in Athene en wordt hij daar door middel van een ceremonie overgedragen aan het gastland van de Spelen, dit jaar is dat Italië.

Na de ceremoniële overdracht maakt de vlam nog een flinke reis door alle Italiaanse provincies. In totaal legt de fakkel een afstand af van 12.000 kilometer. Over die afstand wordt de vlam gedragen door 10.001 verschillende fakkelhouders. Op 6 februari bereikt de fakkel het eindstation. Dat wordt deze editie voetbalstadion San Siro. Daar wordt dan de openingsceremonie van de Olympische Spelen gehouden.

Olympische vlam van Nederlandse schaatssters al ontwaakt

De Olympische Winterspelen vinden plaats van 6 tot 22 februari in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Vele Nederlandse sporters zijn hard aan het werken om zich daarvoor te plaatsen. Voor de Nederlandse schaatsers moet dat gebeuren van 26 tot en met 30 december. Dan wordt namelijk het OKT (olympisch kwalificatie toernooi) gereden.

In Calgary lieten twee Nederlandse schaatssters al zien dat hun olympische vlam is ontwaakt. Tijdens de tweede World Cup-wedstrijd harkte Nederland vijf individuele gouden medailles binnen. Femke Kok was dé vrouw van het weekend met drie gouden plakken (2x 500 meter en 1000 meter). Ook Joy Beune zegevierde op meerdere afstanden (1500 meter en 3000 meter). De Nederlandse vrouwen van de ploegenachtervolging waren dit weekend ook de beste van het internationale circuit, met Beune als kopvrouw.