Mark Tuitert was enorm onder de indruk van de Nederlandse schaatssters op de World Cups in Salt Lake City en Calgary. Vooral Joy Beune en Femke Kok hebben de oud-topschaatsers enthousiast gemaakt met hun hoge niveau. Tuitert kan zich dan ook niet voorstellen dat Beune en Kok niet meegaan naar de Olympische Spelen.

Vooral bij de tweede 500 meter lieten de vrouwen een geweldige indruk achter op het ijs van Calgary. Met Femke Kok, Jutta Leerdam, Marrit Fledderus, Anna Boersma en Angel Daleman was de volledig top 5 Nederlands op die afstand. Ook Joy Beune was weer niet te stoppen in Calgary. Op het NK moest ze nog ziek afhaken, maar inmiddels is de vorm weer helemaal terug en won ze de 1500 meter en de 3000 meter op het snelle ijs in Canada.

Het Femke Kok-effect

Tuitert keek ook vol bewondering naar de tweede 500 meter in Calgary en spreekt zelfs van het 'Femke Kok-effect'. "Dit is fantastisch. Het Femke Kok-effect zou je hier kunnen zeggen. Kok legt de lat zó hoog dat met name iedereen hier in Nederland weet hoe goed zij is. Jutta Leerdam reed een PR, nou die heeft genoeg wedstrijden gereden hè. Een wereldrecord bij de junioren voor Angel Daleman, PR voor Marit Fledderus, Anna Boersma die op komt zetten. Dus we zijn gezegend met zo veel sprinttalent in Nederland", zo vertelt Tuitert in de schaatspodcast van de NOS.

Na afloop van de tweede World Cup is Tuitert dan ook absoluut niet ontevreden over het niveau van de Nederlandse schaatsers ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. "Schaatsers mogen nooit zo denken, want je moet je op jezelf richten. Maar als wij zo mogen beschouwen na deze twee World Cups, dan ziet het er vrij rooskleurig uit voor Nederland. Helemaal bij de vrouwen. Daar is Nederland op iedere afstand fantastisch."

Femke Kok en Joy Beune

Waar Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, nog niets kwijt wilde over aanwijsplekken voor de Olympische Spelen, heeft Tuitert daar minder moeite mee. Hij weet één ding zeker, Kok en Beune gaan wat er ook gebeurt naar Milaan. "Ik kan me niet voorstellen dat Joy Beune en Femke Kok niet naar de Spelen gaan. Bij mij zouden ze aangewezen zijn. Als er onverhoopt iets mis gaat, dan gaan zij alsnog. Die wil je daar natuurlijk echt hebben."