Grote opschudding in het Engelse voetbal: de omstreden voormalig Premier League-scheidsrechter David Coote is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij ontloopt een echte celstraf, ondanks zijn bekentenis op een ernstige aanklacht.

De 43-jarige Coote, die beschuldigd werd van het illegaal filmen van een minderjarige in oktober vorig jaar, heeft zijn daad bekend voor de rechtbank. De zaak kwam donderdag tot een einde, toen Coote voor de rechter in Nottingham verscheen om zijn straf aan te horen. Gezien de ernst van het misdrijf was een gevangenisstraf een reële mogelijkheid.

Opmerkelijke straf

De uitspraak van de rechtbank zorgde echter voor verbazing en haalde de voorpagina's van de Engelse pers. Coote kreeg een gevangenisstraf van negen maanden opgelegd, maar wel met een proeftijd van twee jaar. Dit betekent in de praktijk dat hij zijn straf niet in de gevangenis zal uitzitten, tenzij hij binnen de komende twee jaar een nieuw misdrijf begaat.

Daarnaast is de voormalige scheidsrechter, als onderdeel van zijn straf, wel veroordeeld om tot een taakstraf van 150 uur. Coote is voorlopig ook geschorst door de Engelse scheidsrechtersorganisatie om als arbiter actief te zijn in het profvoetbal.

Begrip mentale problemen

Een reden die de rechtbank opgaf voor de voorwaardelijke celstraf voor Coote, is zijn drugsgebruik. De Engelsman kwam vorig jaar uit de kast en kreeg hierop veel negatieve reacties. Door het gebruik van cocaïne probeerde hij een uitweg te vinden. Eerder tijdens het EK van 2024 in Duitsland werd Coote ook al snuivend gespot in zijn hotelkamer. Hij was daar destijds als VAR.

De rechter in Nottingham nam dan ook rekening met de mentale toestand van Coote. "Je was een eenzame man. Je had een relatie die onlangs was stukgelopen", zo begon de rechtbank tijdens de verklaring van de uitspraak. "Je had psychische problemen en je gebruikte cocaïne, wat natuurlijk je eigen keuze was, maar het had wel een direct effect op je denkvermogen."

Ondanks zijn verslaving had Coote spijt van zijn acties, zo verklaarde de rechter. "Hij heeft tegenover de slachtoffers spijt betuigd voor dit vergrijp. Hij zei dat hij zich diep schaamt voor zichzelf en zijn actie."