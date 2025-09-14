Louis van Gaal blijft de gemoederen bezighouden, ook jaren na zijn trainerscarrière. In de Telegraaf-podcast 'Kick-Off' kwamen deze week opvallende verhalen voorbij over de oud-bondscoach. Daarin werd hij omschreven als een briljant trainer, maar in de omgang met vrouwen vaak een ongeleid projectiel.

Aanleiding voor het gesprek was de anekdote die Wayne Rooney eerder vertelde in zijn podcast The Wayne Rooney Show. Hij blikte terug op de eerste ontmoeting tussen Van Gaal en zijn vrouw Coleen, tijdens een diner met staf en spelers van Manchester United. De trainer wees op hun kinderen en zei dat die sprekend op hun vader leken. Toen Coleen dat bevestigde, volgde meteen een opmerkelijke toevoeging: "Dat komt omdat hij heel sterk sperma heeft."

'Jij hebt gewoon een enorm lekker wijf'

"Dat is bij een vrouw al vaak niet zo leuk, zeker niet met het hoofd van Rooney", begint Marcel van der Kraan over de opmerking van Van Gaal aan Coleen. "Ongeleid projectiel", vult Valentijn Driessen aan. Van der Kraan kan het nog steeds niet geloven: "Je gaat toch niet bij de eerste ontmoeting met de vrouw van Rooney zeggen dat zijn sperma zo goed is?"

Daar blijft het echter niet bij. Driessen kan zich nog een ander moment met Van Gaal herinneren. "Het was toch ook bij dat voetbalgala. Toen stond hij op het podium en zei hij: ja Aron (Winter, red.), jij hebt gewoon een enorm lekker wijf", weet hij nog goed. "Dat is wel een compliment natuurlijk, maar wel een raar compliment", vult zijn collega aan. Driessen besluit droogjes: "Ik sta nergens meer van te kijken bij Van Gaal."

Van Gaal blijft uniek fenomeen in de voetbalwereld

Ook Rooney zelf benadrukte onlangs dat Van Gaal veel meer was dan alleen de man van de opmerkelijke uitspraken. Hij noemde hem de beste coach met wie hij ooit werkte, iemand van wie hij 'waarschijnlijk meer heeft geleerd dan van wie dan ook'. Zelfs bij zijn ontslag na het winnen van de FA Cup in 2016 bleef Van Gaal volgens Rooney professioneel: de ochtend erna zat hij er gewoon weer met een schema, alsof er niets aan de hand was.

Het is die mix van genialiteit, eerlijkheid en soms pijnlijke onhandigheid die Van Gaal tot een van de meest bijzondere trainers in de voetbalgeschiedenis maakt. Sinds zijn afscheid bij Oranje in 2022 geniet hij van zijn pensioen, maar helemaal uit het voetbal is hij niet verdwenen. Bij Ajax is hij nog altijd actief als adviseur. En of het nu gaat om tactiek of om een opmerking die de hele tafel laat verstijven: Louis van Gaal blijft Louis van Gaal.

