Robin van Persie had tijdens zijn carrière als profvoetballer veel te maken met Louis van Gaal. De voormalig spits herinnert zich dan ook een leuke anekdote uit die tijd. Toen hij een keer op het matje werd geroepen door de trainer, nam hij hem bewust in de maling. Zo vertelt hij in het programma Villa SEG. "Hij stoorde zich daar aan", blikt hij lachend terug.

Nog niet zo heel lang geleden was de trainer van Feyenoord zelf nog voetballer. Tijdens zijn carrière als speler werkte hij veel samen met Van Gaal als trainer. Onder andere bij Oranje en bij Manchester United hadden de twee met elkaar te maken. In Villa SEG, een zesdelige serie van SEG Stories, deelt de voormalig aanvaller aan Erik ten Hag en Kevin Strootman een hilarische anekdote uit die tijd.

'Was niet zo heel erg positief'

"Ik drink mijn koffie altijd in fases, dus ik neem een slokje en dan zet ik 'm weer weg. Dan praat ik even en dan leg ik 'm weer weg", begint Van Persie zijn verhaal. "Alleen er kwamen twee espresso's aan", gaat hij verder over een moment waarop hij een afspraak had met de trainer. "Dat was na een training. Toen was mijn data niet goed genoeg en ik had niet genoeg sprintjes gemaakt. Nou, het ging daarover, dus de meeting was niet zo heel erg positief."

'Dan wil hij dat ik de koffie op zijn manier drink'

"Hij stoorde zich eraan dat ik mijn koffie niet in een keer wegdronk", gaat Van Persie verder. "Die koffie was verschrikkelijk heet en hij sloeg die in één keer achterover", vertelt hij lachend. "Toen waren we aan het praten over mijn data en hij vroeg: 'Drink je je koffie niet?'. Ik zei: 'Ik drink mijn koffie wel, maar ik doe het in fases.'"

"Dus een minuut later zei hij: 'Drink je koffie nou.' Dus ik zei: 'Oké, dus ik nam een slokje en legde hem weer terug.' En het ging maar door, een keer of vijf. Dus op een gegeven moment had ik het door en dacht ik: 'Nu ga ik hele kleine slokjes nemen. Iedere tien seconden een heel klein slokje'", vertelt hij terwijl Ten Hag en Strootman ook in lachen uitbarsten. "Dus dat was wel grappig. Maar dat is Louis, dan stoort hij zich daar heel erg aan en dan wil hij dat ik de koffie op zijn manier drink."