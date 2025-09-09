Wayne Rooney heeft een opmerkelijke onthulling gedaan over Louis van Gaal. De voormalig Engelse topspits van Manchester United vertelde in zijn eigen podcast dat de Nederlandse coach bij de allereerste ontmoeting met zijn vrouw Coleen direct een wel heel bijzondere opmerking maakte.

Voor Nederlanders is het geen verrassing: Van Gaal staat bekend om zijn directe en vaak ongemakkelijke uitspraken. Ook in Engeland bleef dat niet onopgemerkt. Rooney herinnert zich hoe zijn toenmalige coach zijn vrouw Coleen voor het eerst ontmoette tijdens een gezamenlijk diner met spelers, staf en partners.

Volgens Rooney begon Van Gaal het gesprek vriendelijk. "Je kinderen lijken heel erg op hun vader", citeert de Engelsman in zijn podcast The Wayne Rooney Show. Toen Coleen dat bevestigde, volgde een verrassende opmerking. "Dat komt omdat hij heel sterk sperma heeft", grapte Van Gaal, zoals alleen hij dat kan.

'Ik leerde het meest van hem'

De oud-spits kon er alleen maar om lachen. "Ik vond hem geweldig, hij was zo grappig. Hij zei altijd precies wat hij dacht, en dat maakte hem uniek", herinnert hij zich. Waar veel trainers afstandelijk bleven, wist Van Gaal juist met zijn directheid spelers en hun families te verrassen.

Toch benadrukt Rooney dat de Nederlander meer was dan een bron van grappige uitspraken. "Als coach heb ik waarschijnlijk meer van hem geleerd dan van wie dan ook. Hij had zijn eigen ideeën, maar was altijd eerlijk en duidelijk. Dat maakte hem bijzonder", concludeert de trainer die nu zonder baan zit.

Van feest naar ontslag in één nacht

In sportief opzicht kende Van Gaal een wisselvallig avontuur in Manchester. In 2016 won hij nog de FA Cup, maar tijdens de feestavond kreeg hij te horen dat hij ontslagen werd. "Hij stond daar stil naast zijn vrouw, dat was helemaal niet de Van Gaal die wij kenden. Je zag dat het hem zwaar viel", blikt Rooney terug.

Ondanks dat ontslag bleef Van Gaal trouw aan zijn manier van werken. "De volgende ochtend moesten we allemaal vroeg ontbijten, terwijl iedereen een kater had. Hij gaf ons een persoonlijk schema mee en deed alsof er niets aan de hand was. Tot het laatste moment was hij professioneel."

Rooney prijst Van Gaal

Voor Rooney blijft Van Gaal een van de meest bijzondere trainers uit zijn loopbaan. "Hij was grappig, soms wat onhandig, maar bovenal een topcoach en een goed mens. Zijn opmerking tegen Coleen was misschien ongebruikelijk, maar het typeerde hem volledig. En dat heb ik altijd gewaardeerd."

Tegenwoordig is Rooney actief als analist voor de BBC, waar hij aanschuift bij Match of the Day. Die rol kreeg hij na zijn ontslag als trainer bij Plymouth Argyle eind 2024. Van Gaal zette eerder al een punt achter zijn imposante trainerscarrière na het WK van 2022 met Oranje en geniet sindsdien van zijn pensioen. Helemaal verdwenen uit de voetbalwereld is hij echter niet: de voormalig bondscoach is tegenwoordig nog altijd als adviseur van dienst bij Ajax.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.