Onrust bij Engeland voor finale tegen Spanje op het EK: vrouw Kyle Walker uitgedaagd door zijn minnares

De Engelse media maken zich op voor de finale tegen Spanje. Bij een eerder EK-duel van Engeland viel namelijk iets bijzonders op. Kyle Walker werd op de tribune aangemoedigd door twee vrouwen: zijn eigen partner en de vrouw waarmee hij haar bedroog. De twee vrouwen van de rechtsback houden de gemoederen sindsdien flink bezig.

De Engelse tabloids smullen altijd flink van het doen en laten van de WAG's van het nationale team. Met Kyle Walker hebben ze de jackpot te pakken. De verdediger van Engeland werd in het groepsduel met Denemarken aangemoedigd door zijn vrouw Annie, maar ook door Lauryn, de vrouw waarmee hij haar bedroog en zelfs twee kinderen bij verwekte. Voor de tabloids geweldig, maar in het Engelse kamp denken ze daar anders over en hebben ze zelfs de beveiliging ingeschakeld.

Ook de andere spelersvrouwen hebben zich inmiddels bemoeid met de situatie. The Sun schreef dat Megan Pickford (de vrouw van doelman Jordan), Anouska Santos (vriendin van Luke Shaw) en Tolami Benson (vriendin van Bukayo Saka) zich achter Annie hebben geschaard en haar willen beschermen tegen de minnares van haar man. Mevrouw Pickford zou 'geschokt' zijn geweest door de aanwezigheid van Lauryn eerder dit EK.

Stunt op sociale media

Het is nog even de vraag of beide vrouwen ook tegen Spanje van de partij zullen zijn. De kans is groot dat Annie er sowieso is, want zij was er tot nu toe bij elk duel van Engeland bij. Ook in de kwartfinale tegen Zwitserland was ze van de partij. Lauryn besloot deze keer de wedstrijd thuis vanaf de bank te bekijken. Dat deelde ze uiteraard wel met de wereld. Ze plaatste een foto met de twee kinderen, die allebei een shirt aan hebben met 'Daddy' en het rugnummer van Walker.

De buitenechtelijke kinderen van Kyle Walker kijken naar hun vader. © Instagram / Lauryn Goodman

De post zou volgens The Daily Mail binnen het Engelse kamp wederom kwaad bloed hebben gezet. Lauryn zou volgens hen constant stunts uithalen om de aandacht op haar te vestigen, terwijl Kyle en Annie hun problemen juist privé proberen op te lossen om hun eigen kinderen te beschermen van de aandacht van buitenaf.

Walker trefzeker buiten zijn huwelijk

Om nog maar even de situatie te schetsen: Walker is al heel lang samen met Annie en kreeg met haar vier kinderen. Tijdens de laatste zwangerschap ontplofte de situatie echter in huize Walker. De voetballer bleek opnieuw vreemd te zijn gegaan met Lauryn Goodman. Zij was in 2020 al bevallen van een zoon van Walker. Als klap op de vuurpijl was Goodman opnieuw zwanger van de verdediger. De Engelse verdediger blijkt dus aardig doeltreffend.

Explosieve situatie op de tribune

De verdediger heeft nu dus zes kinderen rondlopen: vier bij Annie en twee bij Lauryn. Ondanks alles is hij nog steeds samen met Annie en dus ontstond er een bijzondere situatie in Frankfurt. Lauryn besloot namelijk samen met haar vierjarige zoontje Kairo ook op de tribune te gaan zitten tijdens het duel van Engeland met Denemarken.

Walker ging na het duel even langs bij zijn vrouw Annie en de kinderen, maar het kwam niet over alsof zij daar erg blij mee was. Dat is misschien ook niet zo gek als de minnares van je eigen partner een stukje verderop zit met een kind dat hij tijdens jullie huwelijk bij haar verwekt heeft.

Kyle Walker met vrouw Annie en een van zijn kinderen na Engeland - Denemarken. © Getty Images

Beveiliging op scherp

Engeland heeft een speciaal beveligingsteam ingeschakeld om de WAG's te beschermen en zij hebben volgens The Sun een belangrijke opdracht gekregen: Annie en Lauryn moeten uit elkaar worden gehouden. De mensen rondom de Engelse selectie zagen de problemen namelijk al aankomen.

Lauryn kreeg veel kritiek voor het feit dat ze aanwezig was en wordt gezien als 'onruststoker'. De Britse tabloids kijken in ieder geval met veel spanning uit naar de finale. Niet alleen doordat Engeland voor het eerst het EK kan winnen, maar ook door een mogelijk explosieve situatie op de tribune.

