Dit is de bonus waar de Engelsen op azen in EK-finale tegen Spanje, maar 'ze doen het niet voor geld'

De finale van het EK 2024 gaat zondagavond tussen Spanje en Engeland. La Furia Roja was al drie keer eerder de kampioen van Europa. Engeland deed het lange tijd beroerd op EK's en speelt nu zijn tweede finale na elkaar.

Het is een aantrekkelijk affiche, want Engeland barst van de supersterren (Harry Kane, Phil Foden, Jude Bellingham), terwijl Spanje het beste voetbal van Euro 2024 liet zien. Het aloude tiki taka (eindeloos rondspelen van de bal) heeft een update gekregen door iets directer de bal naar voren te spelen.

Football is coming home

Sportieve roem is de inzet. 'Football is coming home', zo hopen de fans van Engeland, waarmee ze verwijzen naar de status van Engeland als bakermat van het voetbal. Maar de Engelse spelers hopen niet alleen de beker mee naar huis te nemen. De bonus die de Engelse bond FA klaar heeft liggen, willen ze ook wat graag over de Noordzee meenemen.

De FA heeft namelijk een bedrag in het vooruitzicht gesteld van 10 miljoen pond, meldt TalkSport. Dat komt neer op circa 11,6 miljoen euro. Die prijzenpot wordt verdeeld over de hele selectie. Alles spelers van Engeland beschikken overigens over dikke contracten bij hun club en slepen jaarlijks miljoenen binnen.

Bonus

De krant The Telegraph schrijft dat de meeste voetballers van The Three Lions geen flauw benul hebben wat de bonus is. "Elke speler van de selectie van Gareth Southgate kan meer dan 350.000 pond krijgen als Engeland zondag in de finale Spanje verslaat. Maar die beloning heeft een lage prioriteit bij de spelers." Een bron zegt: "Ze doen het niet voor het geld."

