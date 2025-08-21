Johan Derksen is niet meer van televisie weg te denken. Maar in een ver verleden was hij voetballer en daarna werkte hij in de voetbaljournalistiek. "Eens in de vijf jaar moest je bij hem komen en kreeg je op je flikker."

Derksen was jarenlang hoofdredacteur van Voetbal International, dat zestig jaar bestaat. Om dat te vieren zat journalist Martijn Krabbendam, die nog onder De Snor, werkte aan de bar. Hij kreeg van Wilfred Genee de vraag of Derksen als hoofdredacteur alles beter wist.

"Een democratische dictatuur", omschrijft Krabbendam het werken onder Derksen met een knipoog. "Ik was de koning van de schijninspraak", vult Derksen gekscherend aan.

Grensoverschrijdend gedrag

Wel wil de inmiddels 76-jarige oud-voetballer van Krabbendam weten of hij voor grensoverschrijdend gedrag in aanmerking zou komen, als hij nu nog hoofdredacteur zou zijn en zich zou gedragen als toen. "Bij mij niet, maar de nieuwe generatie zal daar misschien wat moeite mee hebben", antwoordt Krabbendam. "Wij werden zo opgevoed", weet hij nog.

"Eens in de vijf jaar moest je bij hem komen en dan kreeg je op je flikker. Dan zei die: 'Het is helemaal niks met jou en het wordt nooit meer wat'. En dan ging je die kamer uit en dacht je: misschien heeft hij dan toch een beetje gelijk." Volgens Krabbendam werkte hij daarna harder en hoorde hij weer vijf jaar niks.

Derksen stuurde zijn werknemers op pad

Hij omschrijft het werken onder Derksen als "kleedkamercultuur". "Als ze goed gewerkt hadden, gaf ik ze mijn creditcard. Ik zei: 'ga maar naar een stad, zuip je vol, neem een hotel en ik ga niet mee'. Nee niet naar de hoeren", reageert Derksen zodra René van der Gijp dat suggereert. "Enige voorwaarde was: je moet een aansteker voor hem meenemen, dan was alles goed", herinnert Krabbendam zich.

"Ik heb aanstekers uit alle steden", grijnst Derksen. "En je bent er nooit geweest", lacht presentator Wilfred Genee. Die feliciteert Krabbendam als afsluiter nog met het jubileum van zijn werkgever.