Max Verstappen werkte bij Red Bull jarenlang samen met teambaas Christian Horner, maar de Brit moest halverwege vorig seizoen zijn spullen pakken.

Horner lijkt te genieten van zijn leven met wat minder verplichtingen. Hij hoefde dit weekend niet naar China voor de tweede race van het F1-seizoen, maar dook samen met zijn bekende vrouw Geri Halliwell, die vroeger onderdeel was van de Spice Girls, op bij een populair evenement in Groot-Brittannië.

Horner bezoekt populair festival

Het koppel bezocht samen het Cheltenham Festival. Dat is een vierdaags evenement waarbij het vooral draait om de paardenraces. Er komen altijd een hoop bekende Britten kijken, zo werden bijvoorbeeld topdarters Luke Littler en Luke Humphries de afgelopen dagen al gespot. Dat was ook het geval bij Horner en zijn geliefde en zij werden daar ook op de gevoelige plaats vastgelegd. De twee hadden het duidelijk naar hun zin op de tribunes.

Horner lijkt er daarmee een stuk beter aan toe dan enkele maanden geleden. De Brit werd afgelopen zomer namelijk weggestuurd door Red Bull als teambaas bij de renstal van Max Verstappen.

De 52-jarige Horner vervulde vanaf het ontstaan van het team die functie en pakte met Verstappen en Sebastian Vettel in totaal acht keer de wereldtitel, maar moest door het slechte begin in 2025 het veld ruimen. Het zal hem ongetwijfeld ook niet hebben geholpen dat hij een jaar eerder in opspraak raakte vanwege een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag,

Rampweekend voor oude team

Horner hoeft zich door dat ontslag in ieder geval niet meer druk te maken om de problemen bij Red Bull Racing. Het team kent een heel moeizaam begin van 2026 en dat zorgt dit weekend voor een hoop frustraties bij Max Verstappen.

Hij liep bij de eerste race in Australië al flinke schade op door een crash in de kwalificatie en kan ook in China bij lange na niet de strijd aangaan met de auto's van Mercedes, Ferrari en McLaren. Verstappen moet zondag vanaf de achtste plek beginnen in Shanghai.