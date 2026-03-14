Max Verstappen moest zijn best doen om netjes te blijven na de kwalificatie voor de GP van China. De Nederlandse Formule 1-coureur vocht met zijn Red Bull Racing-auto en kwam niet verder dan P8 voor de hoofdrace van zondag. Hij slikte veel frustratie in tijdens het interview na afloop, maar was desondanks duidelijk.

"Dit was ook weer helemaal waardeloos", viel hij met de deur in huis bij Viaplay. "We hebben best wel veel veranderd na de sprint (waar hij negende werd en buiten de punten viel, red.), maar ook dit maakte helemaal niks uit. Het voelt als vechten en het is totaal niet fijn om te rijden. De auto is volledig onbestuurbaar, iedere ronde is een kwestie van overleven. Ik heb geen goed gevoel, maar ik kan er verder ook niks van maken. Laten we het hier maar bij laten", as hij kort van stof.

'Geen enkel plezier'

Bij Formule1.nl sprak hij zich nog iets meer uit over de slechte staat van de auto. "De balans is echt ver te zoeken. Overstuur, onderstuur. We verliezen op alle vlakken. Ik kan niet eens pushen, de auto staat dat niet toe. Ik voel mezelf niet in controle. Ik hoop dat we iets kunnen fixen met de start, anders rijd ik zondag na de start weer op P20. Vanaf ronde 1 dit seizoen met de nieuwe regels heb ik geen enkel plezier beleefd aan de auto.”

Isack Hadjar ook kritisch

Verstappen was niet alleen in zijn kritiek, ook teamgenoot Isack Hadjar had geen idee waar het allemaal misging. "Het is te wisselvallig", zei de Fransman die op P9 achter Verstappen eindigde. "Ik probeerde de auto te begrijpen, maar alle aanpassingen hielpen niet. Het is moeilijk om beter te worden als de auto elke ronde weer anders reageert. Het is het tegenovergestelde van vorige week. Dit circuit toont echt onze zwakte."

Record voor Kimi Antonelli

De beide Red Bull-coureurs eindigden in de kwalificatie voor de hoofdrace op een seconde van de jongste polesitter ooit in de Formule 1. Kimi Antonelli van Mercedes maakte gebruik van problemen bij teamgenoot George Russell. De Italiaan van Mercedes heeft met zijn 19 jaar en 202 dagen een record gevestigd in de Formule 1, want hij is de jongste coureur ooit die de eerste startplek pakt in een hoofdrace. Hij passeert Sebastian Vettel op de eeuwige ranglijst. De Duitser was 21 jaar en 72 dagen oud toen hij in 2008 poleposition veroverde in de GP van Italië.

Reactie Toto Wolff

Teambaas Toto Wolff zag met de pole voor Antonelli zijn gelijk bevestigd. Hij liet de Italiaan vorig jaar debuteren in de koningsklasse. "Velen zeiden dat hij te jong was voor een Mercedes, maar die jongen is gewoon heel goed. Ik ben blij voor hem", zei de Oostenrijker.