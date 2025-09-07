Max Verstappen wist zondag weer eens een Grand Prix te winnen. In Monza werd de Nederlander eerste. Dat gaf het team van Red Bull Racing de gelegenheid om ontslagen CEO Christian Horner een kleine trap na te geven.

'De Nederlander straalde in Monza zoals hij al lang niet meer had gedaan', schreef Bild. Het Duitse medium noemde Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, 'Nog iemand die straalde'. "En wat een lol! We lachen weer! De oude Red Bull-spirit is terug", antwoordde de adviseur in gesprek met het Duitse medium op de vraag of het succes in Monza iets te maken had met de wisseling van teambaas.

Dieptepunt

Met dat antwoord kreeg de voormalig teambaas een kleine veeg uit de pan. Toen de Brit ruim twee maanden geleden van de ene op de andere dag werd ontslagen, nam Laurent Mekies (48) van zusterteam Racing Bulls het stokje over. Volgens het Duitse medium was de stemming bij Red Bull na een seksschandaal waar Horner een rol in speelde zo'n anderhalf jaar geleden, op een dieptepunt beland.

Sinds het begin van dit seizoen zijn de prestaties van het team van Verstappen, na een reeks van vier kampioenschappen, in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Hierdoor moesten een aantal mensen het veld ruimen bij het raceteam, waaronder Horner.

Strijd om kampioenschap

Op het circuit van Monza zette de regerend wereldkampioen zijn goede lijn na de thuisrace in Zandvoort door. Hij verzilverde zijn pole en liet beide McLarens ver achter zich. Lando Norris verloor in de slotfase P2 dankzij een trage pitstop, maar het team vertelde Oscar Piastri zijn rivaal weer langs te laten.

Daarmee blijft het ongekend spannend in de strijd om de wereldtitel. Verstappen staat momenteel op P3 met 230 punten, een plek daarboven staat Norris met 293 punten. Aan kop gaat nog altijd Piastri. Het totale aantal punten van de Australiër staat na de race in Monza op 324.