Tim Merlier sprint naar de winst in slotrit van Giro, Tadej Pogacar boekt eindoverwinning

Tim Merlier heeft de eenentwintigste etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In de slotrit deden de renners het zoals gebruikelijk rustig aan in de openingsfase. Nadat er werd geproost op de eindoverwinning van Tadej Pogacar in het algemeen klassement was het de beurt aan de sprintersploegen. Merlier was met afstand de snelste in de laatste massasprint van deze ronde. De Belg versloeg wederom Jonathan Milan, die nog knap wist terug te komen na materiaalpech in de finale.

Tijdens de slotrit was er voldoende ruimte om te proosten op de renners die er in zijn geslaagd om een klassement te winnen. Daarom werd er in de openingsfase rustig aan gedaan richting het centrum van Rome. In de binnenstad volgde een lokale ronde die acht keer werd aangedaan. Vanaf dat moment ging de snelheid in het peloton omhoog en bereidde de sprintersploegen zich voor op de massasprint nabij het Colosseum.

Ploeg van Pogacar koerst in speciaal tenue

Ter ere van de magistrale overwinning van hun kopman Pogacar reed de gehele ploeg van UAE Team Emirates in een aangepast tenue. De speciale outfit bestaat uit het normale shirt van de ploeg, maar dan wel versierd met roze tinten. In de rustige eerste kilometers werd even de tijd genomen om dit speciale moment vast te leggen met alle acht de renners van UAE.

Sprintersploegen aan zet

Tijdens de openingsfase was er nog een opmerkelijk moment tussen Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) en UAE Team Emirates. De Brit kwam richting de kop van het peloton gereden om aan de ploeg van Pogacar te vragen om het wat rustiger aan te doen. UAE gaf hem gelijk en liet de snelheid zodoende zakken.

Profiel van de 21ste etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Nadat alle festiviteiten achter de rug waren was het tijd voor de sprintersploegen om zich aan kop van het peloton te positioneren. Op 73 kilometer van de finish startte de renners daadwerkelijk met koersen bij het binnenrijden van de lokale ronde in het centrum van Rome.

Aanval vanuit het peloton

Met nog 70 kilometer te gaan vertrokken Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels), Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale), Mikkel Honore (EF Education) en Martin Marcellusi (VF Group Bardiani-CSF Faizanè) uit het peloton die zo de vlucht van de dag uitmaakten. Maar zoals je mag verwachten van een vlakke slotrit in een grote ronde kregen de koplopers niet veel ruimte van het peloton. Met een maximale voorsprong van een halve minuut zat er geen verrassing in voor het viertal.

Bijzondere fietswissel van Tim Merlier

Voordat de finale echt van start ging kreeg één van de favorieten materiaalpech. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) moest afstappen om van fiets te wisselen, maar kon zijn weg snel vervolgen. Toch ging het nog bijna fout voor de Belg nadat hij net op zijn fiets was gesprongen. De tweevoudig ritwinnaar reed vlak langs een aantal toeschouwers met een merkwaardige move. Misschien was het wel zo bedoeld, want hij kon er gelukkig om lachen.

🚴🇮🇹 | Wat gebeurt hier allemaal!? 😳 Was dit zo bedoeld, of ging dit bijna mis? 🥶 #GirodItalia



📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/z5pEZ6XMe0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 26, 2024

Jonathan Milan in de problemen

Met nog twee ronden te gaan hield de kopgroep moedig stand. Maar op 13 kilometer van de streep werd het viertal alsnog ingerekend. Jonathan Milan kende een ongelukkige finale met materiaalpech. De drager van de paarse trui moest lang wachten op een nieuwe fiets, waardoor hij zelf een grote achterstand moest dichtrijden op het peloton. Met dank van de ploegleidersauto en een aantal ploeggenoten kon de Italiaan met nog 3,5 kilometer terugkeren aan kop van de wedstrijd.

🚴🇮🇹 | Aiaiai! Jonathan Milan heeft pech! Kan hij nog terugkeren voor de sprint, nee toch? 🤔 #GirodItalia



📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/O1rV5Kqmhf — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 26, 2024

Sprinten naast het Colosseum

Het was dringen geblazen in het peloton waar de ploegen elkaar geen duimbreedte toegaven. Pogacar deed in roze trui nog werk om de sprint voor te bereiden voor Juan Sebastián Molano. Uiteindelijk werd Milan in de laatste kilometer uitstekend naar voren gereden door zijn goede sprinttrein. Maar richting de finish raakte de Italiaan ingesloten.

In de sprint op de kasseien moest Milan zijn meerdere erkennen in Merlier. De Belg was het wiel van zijn sprintaantrekker kwijt, maar hij nam slim zijn hoge snelheid mee op de steentjes waardoor niemand meer in de buurt van hem kon komen. Ondanks de tweede plaats van Milan pakt hij wel de eindzege in het puntenklassement. Kaden Groves completeerde het podium in Rome.

🚴🇮🇹 | Een waanzinnige sprint van Tim Merlier! 🇧🇪🔥 Zijn derde ritzege in deze Giro! 💪 #GirodItalia



📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/FJmd7KwqnM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 26, 2024

Roze trui is binnen

Het zag er natuurlijk al lange tijd naar uit. Maar Pogacar heeft de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Sloveen veroverde in de tweede etappe de roze trui en gaf die niet meer uit handen. Met een ruime voorsprong van bijna tien minuten stond er geen maat op het grote fenomeen. Pogacar heeft hiermee zijn eerste doel voltooid, waardoor de focus nu op de Tour de France komt te liggen. Hij wil namelijk voor het eerst in lange tijd in hetzelfde jaar het algemeen klassement winnen van zowel de Giro als de Tour.

Daniel Felipe Martínez stelde zij tweede plaats achter Pogacar veilig. Een knappe prestatie voor de Colombiaan die voor het eerst in zijn carrière op het podium staat van een grote ronde. De derde plaats is voor Geraint Thomas die 28 seconden moest toegeven op Martínez. De beste Nederlander in het eindklassement is Thymen Arensman. Met een zesde plaats mag de renner van INEOS Grenadiers trots terugkijken op de Giro. De eerste week verloor hij namelijk al veel tijd, maar in de slotweek kon hij veel posities winnen.

🚴🇮🇹 | De winnaar van de Giro d'Italia van 2024: Tadej Pogacar! 🩷🇸🇮 #GirodItalia



📺 Koers kijk je via discovery+ pic.twitter.com/XeF9L8yhYV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 26, 2024

Daguitslag etappe 21

Tim Merlier Soudal Quick-Step 2:51:50 Jonathan Milan Lidl - Trek zt. Kaden Groves Alpecin - Deceuninck zt. Fernando Gaviria Movistar Team zt. Tim van Dijke Team Visma | Lease a Bike zt. Stanisław Aniołkowski Cofidis zt. Alberto Dainese Tudor Pro Cycling Team zt. Giovanni Lonardi Team Polti Kometa zt. Caleb Ewan Team Jayco AlUla zt. Donavan Grondin Arkéa - B&B Hotels zt.

Eindstand algemeen klassement

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 79:14:03 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +9:56 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +10:24 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +12:07 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +12:49 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +14:31 Einer Rubio Movistar Team +15:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +18:05 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +20:32 Michael Storer Tudor Pro Cycling Team +21:11