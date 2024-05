Ex-topschaatsster Irene Schouten is zwanger van eerste kindje: 'Filled with love'

Irene Schouten is zwanger. Dat blijde nieuws kondigde de gestopte topschaatsster zelf aan via Instagram.

Op een foto met haar man Dirkjan Mak toont ze een foto van de echo. "So gratufel and filled with love", schrijft ze er in het Engels bij. Het hartje en de hashtag #babyontheway maken het af. Het wordt het eerste kindje van het stel dat in 2022 trouwde.

Felicitaties stromen binnen

In de reacties stromen de felicitaties binnen. Kjeld Nuis is er als de kippen bij om een compliment uit te delen aan Mak. "Dat ie maar niet zo knap, sterk en handig mag worden als papa.". Ook oud-voetbalster Anouk Hoogendijk is in de wolken met dit nieuws. "Gefeliciteerd met dit prachtige nieuws."

Ook Femke Kok, Splinter Chabot en Jan Smit feliciteren het inmiddels beroemde koppel. Schouten stopte zeer onverwachts met schaatsen. De koningin van de lange afstanden en marathon besloot om heel wat andere dingen te gaan doen. Ze zit niet stil want ze is hard aan het klussen en is bezig met een boek over haar leven en nu is ze dus ook nog zwanger.

'Onwijs trotse' Irene Schouten komt weer met nieuws: 'Mega spannend en kwetsbaar' Er komt een boek over het leven van Irene Schouten. Dat maakt de oud-schaatsster zelf bekend via Instagram. De meervoudig winnares van olympisch goud is 'onwijs trots' op het boek.

Naast klussen ook televisiewerk voor Schouten

Schouten is een bezige bij en blijft maar klussen oppakken. Zo werd onlangs bekend dat ze komende zomer afreist naar de Olympische Spelen in Parijs voor een bijzondere uitdaging. Televisiewerk lijkt haar nieuwe roeping te zijn. Na het afgelopen seizoen stopte ze met schaatsen, dus heeft ze tijd voor nieuwe plannen.

Irene Schouten komt met nieuws rondom de Olympische Spelen: 'Grenzen verleggen' Voormalig topschaatser Irene Schouten is komende zomer veel op televisie te zien. Ze schuift bijna de hele Olympische Spelen aan bij de sporttalkshow van Humberto Tan op RTL. Dat kondigde ze dinsdagavond aan tijdens RTL-talkshow Renze.

Koningin van de Spelen van 2022

Irene Schouten stopte onlangs met schaatsen terwijl ze nog in topvorm was. In totaal heeft ze vijf olympische medailles (drie keer goud) op haar palmares. Ook zien we liefst dertien wereldtitels en acht EK-medailles. Op de Olympische Winterspelen van 2022 was haar grote moment met gouden plakken op de 3000 en 5000 meter en de massastart.

Dat jaar werd ze ook uitgroepen tot Sportvrouw van het Jaar en stapte ze in het huwelijksbootje met Dirkjan Mak. De twee zijn al ruim zeven jaar samen.