Ook grote zus Jutta Leerdam viert feest na verloving van topschaatsster met Jake Paul

Niet alleen bij Jutta Leerdam in Puerto Rico is het feest, ook aan de andere kant van de wereld in ons eigen landje vierde een Leerdam feest. Merel, de grote zus van de Nederlandse topschaatsster, vierde haar eigen feestje.

Merel Leerdam vierde namelijk haar 28e verjaardag. En dat mochten de vijf miljoen volgers van Jutta ook weten. Zij deelde vier foto's in haar story op Instagram, met daarbij een felicitatie aan haar zus. Overigens is Merel ook geen onbekende: zij heeft als content creater bijna 33.000 volgers op het platform.

Dit zijn de zussen (en broer) van Jutta Leerdam: iconische eyeliner, hechte relatie en duizenden volgers Jutta Leerdam is met haar miljoenen volgers op sociale media een van de bekendste sporters van Nederland. De schaatsster is vaak in Amerika te vinden, maar in Nederland spendeert ze het liefst tijd met familie. Haar twee zussen en broer lijken veel op Leerdam.

Naast Merel en Jutta is er nog een Leerdam-zus: Beaudine. Ook zij feliciteert haar zus middels een story met haar verjaardag. Het is maar de vraag of ouders Ruud en Monique op tijd thuis waren voor de jarige Merel, omdat zij afgelopen weekend in Saint-Lucia waren. Daar vierden de Amerikaanse bokser Paul en zijn vriendin hun verlovingsfeestje.

Jutta Leerdam deelt geheimpje over verlovingsring die ze van Jake Paul kreeg: 'Dat zei hij echt!' Jutta Leerdam krijgt maar geen genoeg van haar prachtige verlovingsring en haar fans ook niet. De Nederlandse topschaatsster plaatste een video met haar verloofde Jake Paul op TikTok en deelde in de reacties een geheimpje over de ring.

Peperdure ring

Paul had Leerdam een peperdure ring gegeven, die de vorm van een ovaal had. Het deed denken aan een ijsbaan en volgens de Nederlandse schaatsster was dat ook precies de bedoeling van haar vriend. Volgens juwelier Laura Taylor van Lorel Diamonds gaat het om een ring van tussen de 700.000 en één miljoen dollar. Dat laatste is omgerekend zo'n 920.000 euro.

Jake Paul hint openlijk op komst baby met Jutta Leerdam: 'Ik denk eerder het tegenovergestelde' Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Kinderwens van Jake Paul

Paul hoopt zo snel mogelijk aan kinderen te beginnen met Leerdam. Hij wil namelijk zijn kinderen opvoeden met die van zijn broer Logan, die inmiddels al een meisje heeft van zeker een half jaar. Toch zal het niet zo snel gaan als de bokser en influencer hoopt. Leerdam zal in ieder geval eerst nog willen schitteren op de Olympische Winterspelen van 2026. De topatlete is nu 26 jaar.

Jutta Leerdam heeft probleem met nieuw project Jake Paul: 'Denk dat het nog steeds wennen is' Jutta Leerdam en Jake Paul zijn de afgelopen dagen wereldnieuws. De Nederlandse topschaatsster en haar Amerikaanse partner maakten zaterdag bekend te gaan trouwen. Dat was groot nieuws, omdat het stel wereldwijd behoorlijk bekend is. Dat zal alleen maar toenemen nu de realityserie over de schoonfamilie van Leerdam deze week vertoond wordt. Daar heeft de Nederlandse schaatsster een grote rol in, maar dat vindt ze niet alleen maar leuk.

Spotlights op Leerdam

Leerdam staat vanaf donderdag vol in de spotlights. Dan is namelijk de eerste aflevering van Paul American te zien op HBO Max. Dat is een realityserie over het leven van de gebroeders Paul, hun ouders én hun partners. Leerdam werd aangekondigd als 'de olympische vriendin' en lijkt een hoofdrol te krijgen in de serie.

Paul weet dat het nog wel wennen is voor zijn verloofde om aan zo'n show mee te doen. "Ik denk dat ze het nog steeds wennen vindt en dat ze het niet prettig vindt hoe ze wordt afgeschilderd in de handen van een team aan editors."