Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau waren jarenlang hét koppel in de Nederlandse sportwereld, maar het sprookje tussen de stervoetballer en de soapster kwam in 2019 tot een pijnlijk einde. Zes jaar later woont de actrice in Los Angeles en hebben de twee nog steeds contact.

Cabau vertelt in gesprek Mezza hoe belangrijk haar moeder is geweest in haar opvoeding en hoe ze door al haar broers en zussen (12 in totaal) leerde dat je moet delen in het leven. Het zorgt er volgens de inmiddels 40-jarige moeder voor dat ze nooit jaloers is. Ook niet als ze een gelukkig stelletje ziet terwijl ze zelf vrijgezel is: "Als ik twee mensen zie die helemaal in love zijn, kan ik daar met een gevoel van geluk naar kijken."

De interviewster wil graag weten of dat ook zo was toen er een einde kwam aan de relatie met Sneijder, die er volgens de verhalen een aantal affaires op nahield. "O ja, dat doet daar niets aan af", beweert Cabau. "Je gaat niet trouwen met het idee om acht jaar later te scheiden, maar het is niet het einde van de wereld."

'Achter het behang plakken'

Volgens Cabau heeft het geen zin om te blijven hangen in verwijten en heeft ze nog steeds prima contact met de vader van haar enige kind. "In Wesley zie ik nog steeds de man op wie ik verliefd werd en van díe man zal ik altijd houden – dat het binnen een relatie niet heeft gewerkt, maakt dat niet anders."

Gaat het nu dan altijd goed tussen de twee of is er toch nog weleens wat onenigheid? "Er zijn genoeg momenten waarop ik hem achter het behang wil plakken, maar dan zeg ik gewoon even niets."

Gezinsuitbreiding

Yolanthe zegt dolgelukkig te zijn met zoontje Xess Xava (10), maar vertelt ook te dromen van een groter gezin. Die hoop heeft de onderneemster met de eigen Netflix-serie naar eigen zeggen nog niet helemaal opgegeven: