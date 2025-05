Yolanthe Cabau (ex Wesley Sneijder) krijgt veel reacties op beelden van heftig ongeluk: 'Niks is in scene gezet'

Yolanthe Cabau leeft in spanning toe naar de première van haar eigen reality-serie op Netflix. Dinsdag deelde ze de trailer en dat leverde al meteen een hoop reacties op, zo laat de ex-vrouw van oud-topvoetballer Wesley Sneijder weten op sociale media.

Ze benadrukt daarbij dat er niets gescript is in de realityshow, die vanaf 18 juni te zien is op Netflix. Op de beelden in de trailer zijn meerdere momenten te zien uit het leven van de veertigjarige actrice en presentatrice. Daar hoorde ook een ingrijpend paardrijongeluk bij.

Yolanthe Cabau (ex-vrouw Wesley Sneijder) deelt beelden van haar heftige ongeluk in Netflix-trailer Yolanthe Cabau komt binnenkort met een Netflix-documentaire over haar leven. Vanaf 18 juni zal de serie te zien zijn, maar ze deelt nu alvast een trailer met eerste beelden. Daarin is ook haar heftige paardrijongeluk te zien.

Vanwege contractverplichtingen mocht ze eerder nog niet bevestigen dat dit incident had plaatsgevonden. Nu zijn er beelden te zien dat Cabau op haar paard rijdt op Ibiza, het eiland waar ze geboren werd. Er werd volop gereageerd op die heftige beelden.

'Ongelooflijk'

"Gisteren heb ik de trailer van mijn aankomende realityserie op Netflix gedeeld. De reacties waren ongelooflijk", schrijft Cabau met een hartje in haar Instagram Story. "Heel erg bedankt voor alle liefde en steun."

De actrice en influencer woont al lange tijd in Amerika en heeft dus ook veel buitenlandse fans. Speciaal voor hen doet ze er nog een schepje bovenop. "Veel internationale volgers hebben gevraagd naar Engelse ondertiteling. Ik zal die in mijn volgende story delen."

'Ik hou van jullie'

De Netflix-serie zal ook in verschillende talen ondertiteld zijn. "Ik hou van jullie allemaal", besluit ze het bericht. Even later voegt ze nog een Nederlandse tekst toe waarin ze benadrukt dat alles wat in de tv-show te zien is écht is. "Nee, niks is in scene gezet", aldus de 40-jarige Spaans-Nederlandse.

Wesley Sneijder en Xess Xava

De ex van Cabau, Wesley Sneijder, is ook regelmatig te zien in de docuserie. De twee hebben met Xess Xava nog altijd samen een kindje en dus wordt ook die omgangsregeling in beeld gebracht.