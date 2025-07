Simone Biles is een van de grootste sportsters ooit, maar de 28-jarige Amerikaanse heeft nu voor opmerkelijke geruchten gezorgd door iets heel anders. De turnlegende deelde een aantal foto's van haar vakantie op sociale media en daar viel wereldwijd flink wat mensen iets aan op.

Biles won zeven keer goud op de Olympische Spelen en pakte maar liefst 23 wereldtitels. Daarmee is de 1,42 meter lange turnster een van de succesvolste sporters ooit. Door die prestaties zijn ook een heleboel mensen geïnteresseerd in haar leven, want op Instagram heeft ze meer dan twaalf miljoen volgers.

Turnlegende Simone Biles opnieuw zwaar onder vuur na heftige onthulling: 'Ik werd gekleineerd en gepest' Simone Biles is voor de tweede keer in korte tijd betrokken geraakt bij controverse. Voormalig topturnster MyKayla Skinner heeft namelijk een hartverscheurende bekentenis gedaan over Biles, haar oude teamgenoot. Tijdens een gesprek op het Fox News-programma The Will Cain Show vertelde de 28-jarige Skinner dat ze door Biles gepest is.

De Amerikaanse heeft een relatie met American Football-speler Jonathan Owens en het koppel besloot er deze week eens lekker op uit te trekken. De twee topsporters, die sinds 2023 getrouwd zijn, genieten van een zonnige vakantie in Belize en Biles besloot om een aantal foto's van daarvan te delen op haar sociale media, maar dat heeft flink wat losgemaakt.

Vergroting

Biles heeft onder meer de Amerikaanse, de Britse en de Duitse media gehaald, maar dat had weinig te maken met wat ze aan het doen was. Dat komt vooral doordat een ander heel populair account op Instagram een opvallende reactie plaatste op haar foto's.

Heftige ruzie tussen turnlegende Simone Biles en influencer: 'Je bent echt ziek' Meervoudig olympisch kampioen Simone Biles heeft ongekend hard uitgehaald naar haar landgenote Riley Gaines (25). De topturnster is het met Gaines, een oud-zwemster, oneens over hoe trans personen in de sportwereld behandeld moeten worden.

Het account IGFamousByDana van Dana Omari heeft meer dan 250.000 volgers en plaatst veel berichten over cosmetische ingrepen. Deze keer was Biles onderwerp van gesprek. "Ze ziet er ongelooflijk uit, geweldige borstvergroting (implantaten). Ze zijn nog vers dus zullen nog wat zakken", schrijft Omari in een post op Instagram. Daarbij vergelijkt ze een oude foto van de turnlegende met één van de plaatjes die Biles eerder deze week deelde.

Botox

De Amerikaanse heeft zelf niet gereageerd op de geruchten, maar liet zich eerder wel uit over een andere ingreep. Voor haar 27ste verjaardag besloot ze zichzelf een botoxbehandeling cadeau te geven. Daar was ze achteraf echter niet over te spreken. "Ik vond het niet leuk. Ik heb het niet nog een keer gedaan, want anders zou mijn wenkbrauw plotseling omhoog gaan tijdens een training. Dus ik doe het niet meer."