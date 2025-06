Simone Biles is voor de tweede keer in korte tijd betrokken geraakt bij controverse. Voormalig topturnster MyKayla Skinner heeft namelijk een hartverscheurende bekentenis gedaan over Biles, haar oude teamgenoot. Tijdens een gesprek op het Fox News-programma The Will Cain Show vertelde de 28-jarige Skinner dat ze door Biles gepest is.

Tijdens het gesprek met de presentator vertelde Skinner dat ze tijdens haar carrière is gekleineerd en gepest. "Gedurende mijn carrière zijn er momenten geweest waarop ik werd gekleineerd en gepest door Simone, en ik hield mijn mond omwille van de andere atleten", zo begint ze haar verhaal.

Skinner, die in 2021 tijdens de Olympische spelen in Tokyo een zilveren plak won, vervolgt: "Er zijn meerdere keren geweest tijdens onze olympische reis en trainingen dat ons allemaal kleineerde, en ik wilde zwijgen omdat ze een enorm platform heeft waarmee mensen voor haar zouden opkomen."

Incident

Skinner vertelde ook over een 'groot incident' tussen haar en Biles tijdens de Olympische Spelen van Parijs 2024. “Simone en ik hadden een gesprek gehad en dachten dat alles was afgekoeld. Maar tijdens de Olympische Spelen begon het weer op te spelen. En ik werd gepest.”

Maar niet alleen Skinner kreeg het zwaar te verduren. "Mijn publicist werd ook gepest, kreeg haatdragende bedreigingen, opmerkingen over mijn familie en mijn dochter. En ik had persoonlijk contact gezocht met Simone, maar kreeg geen reactie."

.@mykaylaskinner reveals years of being bullied during gymnastics career:



"I kept quiet out of respect for the sport and for my teammates and for the ideal of unity among athletes. But witnessing this kind of public shaming, especially from someone in a position of influence,… pic.twitter.com/JVhR75EwJl — The Will Cain Show (@WillCainShow_) June 16, 2025

Eerdere controverse

Deze onthulling van Skinner komt na de controverse rondom Biles eerder deze maand. In begin juni raakte de topturnster namelijk verwikkeld in een flinke ruzie met landgenote Riley Gaines, een oud-zwemster.

Gaines is tegenwoordig actief als podcast-host, spreker en activist. Ze leidt het Riley Gaines Center en zet zich in tegen deelname van trans vrouwen in vrouwensporten. Over dit standpunt raakte de twee verwikkeld in een hevige ruzie.

De situatie waardoor he tconflict onstond was een wedstrijd van een vrouwenteam van een hogeschool in Minnesota. In het softbalteam zat een transgender speler. Die blonk uit en hielp zo Minnesota aan de zege.

Ruzie op X

Gaines gaf op X een reactie op een post van de hogeschool, waarin het team werd gecomplimenteerd. "Dit kan je verwachten als je sterspeler een gozer is", schreef ze spottend. Biles reageerde daar weer op en noemde Gaines 'een pestkop' en 'een slechte verliezer'.

Al snel ontspoorde de tweets tussen de twee. "Je bent echt ziek", schreef Biles. "Je protesteert alleen maar omdat je ooit een wedstrijd verloor. Je zou de trans gemeenschap moeten steunen. Je zou moeten zoeken naar manieren om sport inclusiever te maken. Of zoeken naar nieuwe manieren waarop trans personen zich veilig voelen in de sport. Misschien moet er een categorie voor transgenders komen in de sport. Maar in plaats daarvan pest je ze."

'Teleurstellend'

Als reactie daarop sloeg Gaines hard terug: "Dit is echt teleurstellend. Het is niet mijn taak van mij, of van welke vrouw dan ook, om na te denken over het toevoegen van mannen op een plek die voor vrouwen bedoeld is. Jij kan steun geven aan mannen die kampioenschappen stelen in vrouwensporten op JOUW platform. Mannen horen niet thuis in vrouwensporten. Dat zeg ik uit volle borst."

Bemoeienis

Veel andere activisten of (oud-)sporters bemoeiden zich met de discussie. Zo deelde bijvoorbeeld tennislegende Martina Navritalova een tweet waarin ze stelde dat Biles de prestaties van vrouwen dreigde uit te vegen met haar houding.

Uiteindelijk bood Biles haar excuses aan, niet voor haar standpunt, maar omdat ze de persoonlijke aanval op Gaines opende.