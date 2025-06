Tom Egbers keert mogelijk terug op tv als presentator. Het gevallen tv-gezicht is in gesprek met Omroep MAX, dat bevestigt omroepbaas Jan Slagter die 'het jammer' vindt dat Egbers geen waardig afscheid krijgt bij de NOS.

Slagter zegt tegen het ANP dat het nog "zeer prematuur" is en er alleen nog een voorstel ligt, dat nog niet is gepitcht bij de NPO. In De Telegraaf zei Slagter dat het "programma gaat over Twente, de streek waar hij vandaan komt".

Tegenvallende cijfers

Momenteel is bij de NOS het programma Toms Derby's te zien. Voor het vierluik bezocht de 67-jarige presentator voetbalderby's in vier Europese windstreken. De reeks vormt de afsluiting van Egbers' carrière bij de NOS.

De cijfers van die show vallen tegen, naar de eerste aflevering keken 141 duizend mensen. "Ik vond het echt niet goed", oordeelt Tina Nijkamp bij De Oranjezomer. "Ik dacht alleen maar: waar zit ik naar te kijken. Dit programma is misschien leuk voor Ziggo Sport of ESPN. Maar op NPO 2... om het over derby's in het buitenland te hebben. Wat kan mij dat nou schelen", maakt Nijkamp duidelijk, die denkt dat het 'een hobbyprojectje' van Egbers is geweest.

Omstreden periode

Egbers werd een paar jaar geleden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daarna op non-actief gezet door de NOS. De presentator spande een kort geding aan. De partijen kwamen er via een schikking uit en daarbij werd besloten dat hij nog een paar programma's zou maken voor de NOS.

