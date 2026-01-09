De World Cup of Darts is nog ver weg (juni 2026), maar toch is er rond Team Nederland al het nodige gebeurd wat vragen oproept. Zo is Gian van Veen na dertien jaar de nieuwe nummer 1 van ons land en moet Michael van Gerwen het doen als nummer 2. Gaat dat gebeuren op het koppeltoernooi? Of slaat Van Gerwen het toernooi weer over zoals vorig jaar. Van Veen zit zelf als kopman ook nog met een hoop vragen.

Het is zelfs nog niet eens zeker dat Van Veen dat kopmanschap voor de World Cup of Darts wil dragen. Meermaals gaf hij na de WK-finale al aan dat hij Van Gerwen nog steeds ziet als de nummer 1 van Nederland, vooral vanwege zijn ongekende prestaties in het verleden. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door doet de 23-jarige Van Veen er een schepje bovenop. "Van Gerwen is de kopman. Maar zou hij zich aan kunnen passen als ik nu zou zeggen dat ik het ben?", vraagt Van Veen aan Van Gerwens goede vriend Vincent van der Voort.

'Hoe graag wil Van Gerwen?'

De Nederlandse oud-prof reageert gevat: "Hoe graag wil Van Gerwen naar de Grand Slam of Darts? Dat is belangrijk." De finalisten van alle toernooien plaatsen zich automatisch voor de Grand Slam in het najaar. Van Gerwen is daar allerminst zeker van nu zijn goede resultaten steeds verder achter blijven. De afgelopen jaren had hij de luxe om de World Cup over te slaan, maar nu zou dat anders kunnen liggen. Met Van Veen en Van Gerwen heeft Nederland het op één na beste koppel op papier, na Luke Littler en Luke Humphries met Team Engeland.

'Jij hebt het voor het zeggen'

Zij lieten echter zien dat twee goede darters niet automatisch een goed koppel maken. De nummers 1 en 2 van de wereld verloren vorig jaar meteen van Duitsland. Nederland kwam met Van Veen en Danny Noppert tot de halve finales. Hoe gaat het er dit jaar uitzien? Van der Voort richt zich tot Van Veen. "Jij hebt het voor het zeggen. Als jij dan zegt dat Van Gerwen het mannetje mag zijn, dan is dat ook prima. De keuze ligt bij jou. Als ze samen gaan spelen, dan moeten ze met elkaar praten, dat is duidelijk. Er moet een bepaalde chemie zijn."

'Geweldig koppel'

Van der Voort vindt het mooi om te zien hoe Van Veen zich gedraagt richting kopman Van Gerwen, maar zou het ook logisch vinden als Van Veen nu de teugels beetpakt. "Het typeert echt Gian, toch nog een stukje bescheiden. Toen Michael net Raymond (Van Barneveld, red.) voorbij ging, was het eerst wat hij zei: hey paplip, jij bent gewoon de tweede speler. Wat er ook gebeurt. Daar was geen discussie over mogelijk. Maar daarom ging het het eerste jaar mis. Daarna ging het heel goed Van Gerwen en Van Barneveld, dat was een geweldig koppel."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de eerste échte aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door van 2026 is niemand minder dan WK-finalist én Premier League Darts-debutant Gian van Veen te gast. Samen met ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes blikt hij terug op een fantastisch jaar en wat er nog komen gaat. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcast.