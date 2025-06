Nathan Aspinall is momenteel aan het genieten van een vakantie en slaat dus de Players Championships in Leicester over. De Engelse topdarter, de nummer zes van de wereld, vierde op een zonnige bestemming de verjaardag van zijn veertien jaar oud geworden dochter. Hij wenste haar op een nogal opvallende manier een fijne verjaardag.

Brooke Aspinall werd op 19 juni 14 jaar oud en dat wordt ook op sociale media uitgebreid gevierd door The Asp en zijn vrouw. "Fijne veertiende verjaardag voor mijn absoluut vervelende dochter. Ook al ben je de meeste tijd een nachtmerrie, we houden heel veel van je en we hopen dat je de beste dag ooit hebt. We houden van je. 14 vandaag, wow...", kan Aspinall de leeftijd van zijn oudste dochter ook niet geloven.

Veel prijzengeld

Hij was zelf negentien jaar oud toen Brooke geboren werd. Hij en zijn vrouw Kirsty Wilson-Aspinall zijn al lang samen. Het stel kreeg naast Brooke nog een dochter. Milly is een aantal jaar jonger dan haar zus, maar heeft in korte tijd wel veel meegemaakt met haar bekende vader. Hij zorgde ervoor dat zijn gezin zich nooit meer zorgen hoeft te maken over financiële problemen door de World Matchplay en de UK Open te winnen.

Dartsziekte

Met dat prijzengeld, plus twee halve finales op het WK darts, kon Aspinall een mooi huis kopen voor zijn gezin en kunnen ze dus naar mooie bestemmingen op vakantie. De laatste twee jaar gaat het echter wat minder met de topdarter. Ook al staat de 33-jarige Engelsman op plek zes van de wereld, de dartsziekte darteritus speelt hem al een tijdje parten.

Die aandoening zorgt ervoor dat er een mentale blokkade zit, waardoor darters op onverklaarbare wijze van het ene op het andere moment hun pijlen niet meer of met heel veel moeite los kunnen laten. Daardoor zakte Aspinall uit de top van de wereld, maar vond hij er afgelopen jaar een oplossing voor. Zo worstelde hij zich naar de finale-avond van de Premier League Darts, ten koste van de Nederlander Michael van Gerwen.

Resultaten weer terug

Inmiddels vecht hij zienderogen nog tegen de hapering in zijn hoofd en arm, maar lijden zijn resultaten er niet meer altijd onder. Hij won een vloertoernooi in 2025 en is al zeker van deelname aan de World Matchplay, het toernooi dat hij in 2023 al eens won.

