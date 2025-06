Het afgelopen anderhalf jaar beleefde Luke Littler zijn absolute doorbraak. Zo won hij op 17-jarige leeftijd het World Darts Championship, waardoor hij de jongste ooit werd die dit prestigieuze toernooi op zijn naam schreef. Maar hoewel zijn dartcarrière voorspoedig verloopt, heeft hij grote moeite met iets anders.

De 18-jarige Brit heeft inmiddels twee World Series of Darts-titels gewonnen, 13 PDC-titels en vijf grote toernooien, en werd bovendien de jongste speler ooit die een negen-darter op televisie wist te gooien. Deze indrukwekkende prestaties hebben hem zelfs een geschat vermogen van meer dan twee miljoen euro opgeleverd. The Nuke lijkt dus over heel veel dingen de baas te zijn, maar één ding wil hem maar niet lukken.

Autotheorie

Zo was de topdarter samen met zijn goede vriend Morgan Burtwistle, beter bekend als livestreamer AngryGinge, die hem maar belachelijk bleef maken met hetgeen wat Littler maar niet wil lukken: het halen van zijn autotheorie.

Het duo was vorige week samen te zien in het programma Celebrity Gogglebox, waar Littlers YouTube-vriend hem ondervroeg over zijn goed gevulde prijzenkast. Wijzend naar de indrukwekkende trofeeën op een plank naast de bank, vroeg AngryGinge: “Wat hebben we hier allemaal achter ons staan, Luke?”. waarop Littler lachend zegt: "Wat hebben we niet?"

De twee hebben het vervolgens over de indrukwekkende prestaties van het jonge darttalent, maar dan plaagt Burtwistle hem. "Je kunt dit allemaal, maar je slaagt niet voor je theorie-examen". Littler geeft daarop lachend toe dat het hem inderdaad wel niet wil lukken om zijn autotheorie te halen.

Droomauto

Maar ondanks dat hij nog niet de weg op mag, heeft Littler al wel zijn droomauto voor ogen: een bescheiden Mercedes A-klasse, wat een stapje omhoog is ten opzichte van de Ford Focus, zijn eerdere favoriet. Zo heeft de Brit er al eentje op het oog die hij met een half miljoen pond aan prijzengeld wilt halen.

Sponsordeal

Het geld om de bolide te halen is in ieder geval geen probleem voor The Nuke. Zo maakte hij op donderdag bekend dat hij de handen ineen heeft geslagen met fastfoodketen McDonald's, waarvoor hij de nieuwste burger promoot: The Big Arch. Deze bestaat uit twee burgers, meerdere plakken witte cheddar kaas, knapperige én gesnipperde uitjes, sla, augurken en natuurlijk afgetopt met de speciale saus. Dat allemaal verpakt in een broodje met maan- en sesamzaad.

"The Big Arch is geland", schrijft Littler bij een Instagram-post waarvoor duidelijk vermeld staat dat het om een betaalde samenwerking gaat. The Nuke verdient er dus een leuk zakcentje mee om de burger te promoten.