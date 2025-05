Directe concurrent van Michael van Gerwen ging door een hel: 'Het heeft mijn leven kapot gemaakt'

Het ziet er niet goed uit voor Michael van Gerwen in de Premier League Darts. De Nederlandse oud-winnaar lijkt zich niet te plaatsen voor de play-offs. Hij werd donderdag uit de top vier gestoten door dagwinnaar Nathan Aspinall. De Engelsman kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste maanden.

Al vanaf het moment dat Aspinall door de bond PDC werd uitgekozen voor de Premier League Darts, waaraan acht spelers deelnemen, ontvangt hij online allerlei drek. Sommige dartsfans vinden dat hij te laag staat op de ranking (destijds tiende) om de plek te verdienen. Ze zagen bijvoorbeeld liever Dave Chisnall, Jonny Clayton of Damon Heta.

'Het was echt zwaar'

Aspinall zegt dat er veel 'shit' over hem heen kwam. "Ik zal niet liegen, het was echt shit", zei hij tegen Online Darts.

"Het was zwaar. Het was verschrikkelijk. Ik ben gestopt met social media, want er kwam zoveel over me heen. Ik overdrijf niet. Het heeft mijn leven gedurende een maand kapot gemaakt. En niet alleen mijn leven, maar het leven van mijn gezinsleden ook. Het was afschuwelijk."

Hoog niveau

The Asp, die met dartiritus kampt waardoor hij problemen heeft met de timing van zijn worp, vocht zich terug. "Ik ben een professionele sporter, dus ik moet ermee omgaan", zegt hij.

🗣️"I'm not going to lie, it was s**t . I'm not exaggerating here, but it ruined my life for a month. Not just my life, my family's"



🎤 @NathanAspi proves the haters wrong as he closes in on the O2 after they ruined his life



Full interview 🎥 👉🏻 https://t.co/c4g3eRQ3zg — Online Darts (@OfficialOLDarts) May 15, 2025

"Ik heb ervoor gezorgd dat ik er mee kan dealen. Ik en Gerwyn Price hebben dezelfde soort drek over ons heen gekregen. We hebben het omgebogen in ons voordeel. Ik heb meer van dit seizoen in de Premier League Darts genoten dan alle andere. Het niveau is ongelooflijk hoog. Alle acht spelers verdienen complimenten. Het is de meest competiteve editie ooit. En ook de meest entertainende en opwindende editie."

Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld Het einde van de Premier League Darts komt alweer in zicht. Na zestien weken is de grote finale-avond in de O2 Arena in Londen, waar de vier beste darters strijden om de hoofdprijs. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie en moet vrezen voor een vroegtijdige uitschakeling. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

Play-offs Premier League Darts

Op donderdag 22 mei is de laatste reguliere speelavond van de Premier League Darts. Aspinall en Van Gerwen treffen elkaar in de kwartfinale. De Engelsman heeft Van Gerwen in een heel moeilijk parket gebracht, want Aspinall heeft nu vier punten meer.

Dat betekent dat Van Gerwen volgende week bij de laatste avond in Sheffield niet alleen Aspinall moet verslaan, maar de hele speelronde moet zien te winnen om alsnog de play-offs te bereiken.

