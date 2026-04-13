René van der Gijp staat bekend als een levensgenieter die een drankje doorgaans niet afslaat. Niet elke oud-voetballer staat er zo in. Dennis Bergkamp bijvoorbeeld, is het tegenovergestelde en dat kan Van der Gijp maar moeilijk begrijpen.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt de nieuwe interviewserie van zaakwaarnemer Rob Jansen besproken. De spelersagent interviewde Ronald Koeman al en de tweede aflevering was het de beurt aan Dennis Bergkamp. Thuis bij de oud-voetballer bespreekt Jansen met hem zijn carrière en zijn leven na het voetbal.

Bergkamp bij Ajax

Bergkamp staat bekend als een gesloten man die niet graag op de voorgrond treed. Zo geeft hij weinig interviews en is hij zelden tot nooit meer te zien op televisie. De 56-jarige oud-voetballer werkte lange tijd in verschillende trainersrollen bij Ajax, maar in 2017 is hij op een nare manier vertrokken bij de club. Inmiddels is hij dus niet meer actief in de voetballerij en Van der Gijp vindt het af en toe apart dat Bergkamp niet veel meer te zien is.

In de podcast was Bergkamp ook uitgesproken over het huidige Ajax. Zo sloot hij een terugkeer bij de Amsterdamse club, na zijn tumultueuze vertrek, bij voorbaat al uit.

Levensgenieter

"Is die Bergkamp nou een jongen met veel issues?", wil Van der Gijp weten. "Hij vliegt niet." Jansen legt uit dat Bergkamp vrij gesloten is. "Hij is vrij op zichzelf, vroeger was hij ook al zo. Maar als je in kleine kring met hem bent, dan is hij echt heel grappig", vertelt de man die onder andere de drijvende kracht achter de historische transfer van Bergkamp en Wim Jonk naar Internazionale was.

Van der Gijp vindt het gek dat Bergkamp bijvoorbeeld niet uit eten wil rond een interview. "Als jij dat interview met hem gedaan hebt, wil hij bijvoorbeeld niet naar een restaurant", aldus het boegbeeld van Vandaag Inside. "Hij wil dan thuis eten, waarom? Is toch lekker in een restaurant." Jansen legt uit dat de Arsenal-legende daar dus anders over denkt.

'Een soort Wilfred Genee'

Ook het feit dat Bergkamp geen alcohol drinkt zorgt bij Van der Gijp voor ongeloof. "Drinkt hij helemaal niet? Dat moet hij een keer proberen. Daar knap je van op", lacht Van der Gijp. "Wijntje erbij, dan gaat hij zingen. Karaoke, een soort Wilfred Genee."