Oranje-international kondigt samen met zijn vrouw prachtig nieuws aan: 'Zo blij voor jullie!'

Een Go Ahead Eagles-fan is wel heel erg overtuigd dat zijn ploeg maandag voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB beker gaat winnen. De supporter is zelfs zo overtuigd dat hij alvast een enorme tattoo van de prijs op zijn lichaam heeft laten vereeuwigen. Go Ahead Eagles-aanvoerder Mats Deijl vindt het een bijzondere, maar mooie zet. "Deze meneer kunnen we niet teleurstellen", lacht Deijl in gesprek met Sportnieuws.nl.