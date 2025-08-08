Nathan Aké is voor de tweede keer vader geworden en deelt dat grote nieuws met de wereld. De verdediger van Manchester City zette een foto op zijn Instagram met de kersverse baby en zijn vrouw Kaylee Ramman. De Oranje-international heeft mooi nog even de tijd om te genieten van de geboorte.

Hoewel de verdediger van het Nederlands elftal en Manchester City al aan de trainingen voor het nieuwe seizoen is begonnen, begint de Premier League pas volgend weekend. Aké en zijn ploeggenoten zijn net een paar weken terug uit de Verenigde Staten, waar Manchester City in de achtste finales werd uitgeschakeld door Al-Hilal. In de vakantie konden Aké en zijn vrouw genieten van de laatste weken met z'n drietjes. Eerder werd het stel al ouders van een dochter (in november 2022).

Geen naam bekend

Net zoals toen, zorgt het stel ervoor dat er geen naam bekend is van de nieuwe Aké-telg. Van de eerste dochter is dat ook niet bekend. Bij haar komst werd er op Instagram melding gemaakt van de geboorte met de tekst: 'Het speciaalste gevoel ter wereld, we houden zo veel van jou babymeisje'. Een soortgelijke tekst staat bij de aankondiging van de geboorte van de tweede dochter in augustus 2025: 'Ze is er. Dankbaar en verliefd op ons kleine meisje'.

Oefenwedstrijd

Aké en zijn vrouw Kaylee zijn al jaren samen. In 2020 vroeg hij haar ten huwelijk en in 2022 werd er getrouwd. Nog datzelfde jaar werd hun eerste kindje geboren en nu zijn ze dus met z'n vieren. Zijn club Manchester City speelt zaterdag de eerste en enige oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe Premier League-seizoen. De ploeg van trainer Pep Guardiola gaat op bezoek bij Palermo op het Italiaanse eiland Sicilië, maar het is nog niet bekend of kersverse vader Aké daar bij is.

Niet meer de enige Nederlander

Aké is er vast en zeker wel weer bij als City de Engelse topcompetitie opent met de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers op 16 augustus. Sinds kort is hij niet meer de enige Nederlander in de selectie, want City haalde met Tijjani Reijnders nog een Oranje-international in huis. Hij kwam over van AC Milan.