Ongelukkige Nathan Aké bleef na breuk maar doorgaan, met pillen: 'Ik voelde het helemaal breken'

Nathan Aké beleefde misschien wel het ergste seizoen ooit in zijn carrière. De verdediger van Manchester City kampte met tal van blessures en raakte nooit echt fit. In maart brak hij zijn voet, wat betekende dat het einde seizoen was voor de Oranje-international. “Dat voelde als een opluchting”, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Waar het met Manchester City niet goed ging, ging het met Nathan Aké ook niet helemaal goed. Het één heeft met het ander te maken, legt Aké uit. “Ik ben eigenlijk maar door blijven gaan. Omdat het team dat ook nodig had. Telkens was het zo dat er twee geblesseerd waren, weer te vroeg terugkwamen omdat er andere blessures waren”, begint hij. “Dan ga je misschien gewoon te snel”, blikt hij terug op de vele blessures bij Manchester City.

Selectiebeleid Ronald Koeman en Michael Reiziger een groot probleem bij Oranje: 'Dat is volledig absurd' De selecties van Jong Oranje en Oranje kregen dinsdagmiddag de nodige toelichting van bondscoaches Ronald Koeman en Michael Reiziger. Vooral de absentie van Mexx Meerdink is opvallend. Dat de KNVB geen aandacht aan potentiële internationals gaf in de vorige trainingsweek is absurd. "Het gaat ook om het signaal dat je afgeeft."

Reeks aan blessures

Hij legt uit dat hij eigenlijk steeds dezelfde blessure had, die hij in september in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland opliep. “Die hamstringblessure kwam steeds terug. En ondertussen had ik al drie à vier maanden een stressfractuur in mijn voet. Maar ik ben door blijven gaan, ik kon er niet op leunen. Maar met pillen kan je wel veel.”

Het resulteerde uiteindelijk in maart in een breuk in de voet. “Ik landde verkeerd in een wedstrijd en toen voelde ik het gewoon helemaal breken. Ik kon meteen niet meer lopen.” Een moment van balen brak aan. “Het is natuurlijk heel zwaar, je wil namelijk gewoon fit zijn op het allerbelangrijkste moment. Je krijgt elke keer als je er bijna bent, weer een klap.”

Ronald Koeman ziet potentiële Oranje-klant in Italië: 'Maar hij heeft grote concurrentie' Ronald Koeman start tegen Finland en Malta met een nieuwe cyclus met Oranje richting het WK in 2026. De verwachtingen liggen ineens een stuk hoger dan voorheen en de sfeer is goed in de groep, zo vertelt Ronald Koeman op de persconferentie. "Dat goede gevoel geeft ook extra fitheid", legt Koeman uit.

Opluchting

Maar het balen maakte al gauw plaats voor een ander gevoel: “Ik was al heel snel opgelucht, dat is eigenlijk best gek. Gelijk toen het gebeurde wist ik: het is klaar. Ik kon ook niets meer forceren om iets te doen, het is gewoon wachten op de operatie. Je weet dat je eruit ligt.”

Het zorgde er ook voor dat hij niks kon doen, na de operatie. “Ik moest twee tot drie weken op de bank zitten met de voet omhoog. Maar je hebt wel rust. Je weet dat je hierna gewoon snel weer er bovenop bent. Dat is beter dan maar pushen om snel fit te zijn en weer opnieuw te beginnen. Tegenslag na tegenslag.”

Spelersvrouwen Oranje-internationals in tranen om ontroerend filmpje Nathan Aké en zijn vrouw Spelersvrouwen van de Oranje-internationals kunnen hun tranen niet bedwingen na het zien van een ontroerend filmpje van Nathan Aké en zijn vrouw Kaylee. De dochter van het stel speelt daarin een grote rol.

Dicht bij Oranje

Wat Aké ook stak, was dat hij telkens ook dicht tegen Oranje aan zat. Het toeval wilde dat hij steeds weer bijna fit was, als de selectie samengesteld werd. Zo rook hij telkens weer aan Oranje, maar moest hij toch afhaken. “Ik had iedere keer de intentie om terug te komen, maar steeds lukte het niet. Ik heb wel steeds het team gevolgd.”

Heimwee naar het WK

Nu kijkt Aké uit naar de WK-kwalificatie, een toernooi waar hij een goede herinnering aan overhoudt. “Ik denk daar (het WK van 2022 in Qatar, waarin Oranje in kwartfinale verloor van Argentinië, red.) nog vaak aan terug. Het speelt nog vaak af, hoor. Af en toe schieten die beelden ineens door je hoofd. Dan besef je dat je dichtbij was, ook de laatste wedstrijd was een mooie wedstrijd. Dat wil je graag nog een keer meemaken.”

Nu kan hij dan eindelijk weer minuten maken, om precies dat te bewerkstelligen: nog een keer een WK meemaken. “Ik ben nu alweer vijf à zes weken bezig. Ik heb geen wedstrijdritme, dus we moeten zien hoe we het invullen. Maar ik ben gewoon ready om te spelen.”

WK voor clubs

Na de interlands tegen Finland en Malta komende week, wacht Aké ook een trip naar de Verenigde Staten. Daar neemt hij met zijn club Manchester City deel aan het WK voor clubs. De Engelse topploeg is ingedeeld bij Wydad Casablanca (Marokko), Juventus (Italië) en Al-Ain (Verenigde Arabische Emiraten).