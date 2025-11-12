Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos en zijn vrouw Chantal Bles emigreerden nog geen jaar geleden van Amsterdam naar Dubai. Inmiddels zitten ze alweer midden in een nieuwe verhuizing. Het stel geeft via Instagram een inkijkje in hun nieuwe avontuur.

Doornbos, die in 2005 en 2006 in de Formule 1 reed, verhuisde dit jaar samen met zijn vrouw, zoon Josh en dochter Jada naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar voelden ze zich net thuis. "Het is een veilig land, ik hoef niet meer over m'n schouders te kijken of iemand mijn horloge pikt. En de zakelijke kansen zijn enorm", zei de oud-coureur eerder over hun nieuwe woonplaats.

Hun onderkomen in Dubai blijkt toch niet helemaal naar wens. En dus worden de verhuisdozen weer ingepakt, zo is te zien op Instagram. Bles heeft het maar zwaar met de voorbereidingen. "Ik kan niet meer", zegt ze. "Ik moet zoveel doen en er komt niks uit mijn handen. Ik moet al mijn persoonlijke dingen inpakken, voor mezelf, de kinderen, alles in huis."

Donderdag zullen alle spullen worden overgebracht naar de nieuwe woning. Maar het gezin kan daar nog niet meteen terecht. Dus verblijven zij eerst een paar dagen in een hotel. Terwijl Bles op de grond tussen alle dozen zit, trekt ze samen met Doornbos de beslissing om weg te gaan alweer in twijfel.

'Nu doen we het goed'

"Daar gaan we weer. Never a dull moment hier in huize Doornbos/Bles. Het is nog maar elf maanden gelden dat we hier naartoe gingen verhuizen", zegt ze. "Maar nu doen we het echt goed", vervolgt de voormalig Red Bull-coureur. "Nu blijven we zéker twee jaar."

Bles had het in het begin wel moeilijk met het nieuwe leven in Dubai. Ze miste haar routines uit Amsterdam. Ook de kinderen vonden het soms lastig op hun nieuwe school, onthulde ze eerder. Gelukkig staat ze samen met de 43-jarige Doornbos klaar voor hen. "We staan samen op school om ze op te halen en te knuffelen. Samen sterk." De twee gaan het avontuur aan als een team. "Met vooral heel veel te gekke mooie momenten, maar de mindere zitten er ook zeker tussen."