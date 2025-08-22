Johan Derksen denkt niet dat de periode van Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen gaat slagen. De analist van Vandaag Inside vindt dat de Duitse club te veel basisspelers heeft verkocht en hij is bang dat het einde van de carrière van de Nederlander nadert. Ook over Feyenoord-coach Robin van Persie is Derksen niet enthousiast.

Van der Gijp snijdt het onderwerp over de Nederlandse trainer aan tijdens de laatste uitzending van Vandaag Inside. "Dat Leverkusen van Ten Hag. Zou die club, toen er werd gevraagd hoe ze ervoor stonden dit seizoen, hebben gezegd: we gaan alles verkopen? Alles wat belangrijk is, dat laten we gaan. Die hebben zeven basisspelers laten gaan. En hele goede spelers ook."

Derksen is het met zijn tafelgenoot eens en hij vreest zelfs voor het einde van de carrière van de coach uit Oldenzaal. "Ten Hag was bij Ajax en Manchester United gewend dat ze in overleg met hem spelers verkochten en kochten. Maar die Duitse directeur is gewoon zijn eigen gang gegaan. Einde carrière Ten Hag!"

Robin van Persie

Kijkend naar andere Nederlandse coaches is Derksen ook geen fan van Van Persie. De analist haalt onder andere het voorval rond het aanvoerderschap van Quinten Timber aan. "Van Persie kan het niet oplossen? Ik heb het idee dat hij niets oplost. Ook dat gedoe met Timber zal voor onrust gezorgd hebben. Ik vind dat contract een drogreden. Hij is de leider en tot de laatste dag is hij de leider. Die andere jongens die nu aanvoerder zijn moeten de hele Feyenoord-cultuur nog ondervinden."

Derksen ziet in Van Persie geen topcoach als hij kijkt naar de keuzes die hij in zijn eerste jaren als trainer maakt. "Ze hadden al hun twijfels en toen heeft hij een half jaar fouten bij Heerenveen gemaakt en nu vinden ze hem opeens wel geschikt. Ik heb niks tegen die jongen, maar ik zie er geen goede coach in."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.