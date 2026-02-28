Voor toptennisser Tallon Griekspoor eindigde het ATP-toernooi in Dubai in mineur. De Haarlemmer kon vanwege een hamstringblessure niet in actie komen in de finale. Toen Griekspoor wilde vertrekken, kon hij het land niet uit vanwege de nijpende situatie in het Midden-Oosten.

Griekspoor raakte vrijdag geblesseerd in de eerste set van zijn halve finale tegen Andrey Rublev. Hij liet zich behandelen en bracht de wedstrijd met pijnstillers tot een goed einde. Maar hij was te diep gegaan en moest zich afmelden voor de eindstrijd. De Rus Daniil Medvedev heeft daardoor de titel gepakt.

Luchruim boven Dubai en VAE is gesloten

Voor zowel Griekspoor als Medvedev was het na de prijsuitreiking niet mogelijk om op de luchthaven in een vliegtuig te stappen. Door de situatie in het Midden-Oosten is het luchtruim boven de Verenigde Arabische Staten afgesloten.

Dubai ligt in de VAE. Het Midden-Oosten is zeer onrustig momenteel na Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Iran heeft vervolgens bevestigd aanvallen te hebben uitgevoerd op Israëlische bases en Amerikaanse bases in het Midden-Oosten.

Nasleep van het bombardement

De site Tennisnow.com meldt dat Griekspoor en Medvedev "volgens verslaggevers nog vastzitten in de Verenigde Arabische Emiraten in de nasleep van het bombardement in Iran". Persbureau Reuters bevestigt dat er geen vluchten binnenkomen in of vertrekken uit Dubai.

Zowel Dubai International als Dubai World Central - Al Maktoum International zijn momenteel niet in functie. En in Dubai is het zeker geen pais en vree. BBC meldt dat The Fairmont Palm Hotel in het toeristische oord Palm Jumeirah is getroffen door bommen uit Iran.

Luchthaven Dubai International is ook getroffen, blijkt uit beelden op social media

JUST IN: 🇦🇪🇮🇷 Footage inside Dubai International Airport in UAE following Iranian strikes. pic.twitter.com/FOwNVU80A3 — BRICS News (@BRICSinfo) February 28, 2026

Indian Wells

Medvedev wil afreizen naar Indian Wells, waar een masterstoernooi wordt gehouden. Griekspoor laat dat evenement in de Verenigde Staten vermoedelijk aan zich voorbij gaan. De blessure houdt Griekspoor waarschijnlijk de hele maand maart zoet. Hierdoor mist hij de zogenoemde 'Sunshine Double'. Zo worden de grote Amerikaanse Masters 1000-toernooien in Indian Wells en Miami genoemd.

Griekspoors vriendin Anastasia Potapova is wel al gearriveerd in Indian Wells. Uit beelden op Instagram blijkt dat ze al een trainingsessie achter de rug heeft. Haar hondje mocht mee de baan op.

Bublik

Griekspoor won afgelopen week ook van de Kazach Alexander Bublik en de Tsjech Jakub Mensik, de nummers 2 en 6 van de plaatsingslijst. Griekspoor bereikte voor de zesde keer in zijn carrière de finale en won drie toernooien in zijn loopbaan. Het is niet bekend hoe lang hij precies uit de roulatie is.

Bublik kon nog wel de VAE verlaten voordat de bombardementen begonnen. Hij vloog vanuit Dubai over Iran.

Bublik who's flying from Dubai to LA (flight path goes through Iran, Central Asia, Russia and Arctic) says on his TG account they managed to leave Iranian airspace before airstrikes began. pic.twitter.com/DmsN7G2J9G — Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 28, 2026

ATP-ranking