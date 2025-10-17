Hij is inmiddels 74 jaar, maar helemaal gas terugnemen doet Louis van Gaal nog niet. De legendarische voetbaltrainer is geliefd bij velen en houdt zijn fans zelfs via sociale media op de hoogte van een uitje dat hij met zijn vrouw Truus ondernam.

De Nederlander die onder meer leiding gaf aan Ajax, FC Barcelona, AZ, Bayern München, Manchester United en het Nederlands elftal is al een tijdje zonder club en betwijfelt of hij nog ergens aan de slag gaat. Vooralsnog heeft hij dus wat tijd om te genieten, bijvoorbeeld met zijn geliefde Truus.

Dat deden de twee vorige maand, zo blijkt uit een foto die Van Gaal deelt op zijn Instagram-kanaal. "Samen genieten van de september-zon in de prachtige Algarve", zo valt er te lezen. Het stel was dus in Portugal en genoot daar zichtbaar van een goed glas rode wijn en een bord vol eten. Dat ze in de Algarve zijn, is overigens geen toeval. Ze hebben daar al een tijdje een huisje.

Veel reacties van bekende Nederlanders

Het bericht blijft niet onopgemerkt. Onder meer ex-topsporters Ronald de Boer en Marianne Timmer laten van zich horen. Ook de momenteel clubloze Nederlandse voetballer Timothy Fosu-Mensah laat een reactie achter. "Geniet er van, vader." Hij debuteerde jaren geleden als tiener onder Van Gaals leiding bij Manchester United. Daarnaast laten ook BN'ers als Jan Smit en Rob Kemps van zich horen. "Geniet ervan toppers!"

Geruststellende update van Van Gaal

Sinds het WK van 2022, toen hij met Nederland de kwartfinale bereikte in Qatar, zit Van Gaal zonder club. De laatste jaren kende hij de nodige fysieke mankementen. Eind 2020 werd er prostaatkanker bij hem vastgesteld. Pas richting het eindtoernooi van twee jaar later maakte hij dat publiekelijk. Dit jaar kwam hij met een geruststellende update. "Ik heb geen last meer van kanker."

Dat goede nieuws roept bij mensen de vraag op of we hem ooit nog als trainer zien. Van Gaal was er eerder dit jaar nog niet over uit. "Ik wil geen trainer meer zijn van een club. Ik wil niet meer elke dag aan de bak", aldus de man die nog adviseur is bij Ajax. Als bondscoach een avontuur aan gaan zit hij wel zitten. "Maar wie zit te wachten op een bondscoach die prostaatkanker heeft gehad en 73 jaar oud is?"

Helemaal uit de publiciteit is Van Gaal echter niet verdwenen. Aankomende maandag komt hij immers met nieuws. Dat maakt het beroemde voetbalplatform 433 bekend. Ook dook hij recent op bij de Portugese topclub Benfica, waar Andries Jonker gepresenteerd werd als mogelijk nieuwe technische man van de club. Dat wordt hij als kandidaat-voorzitter Martin Mayer de verkiezingen wint.