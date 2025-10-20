Oud-topvoetballer Arjen Robben maakte onlangs zijn profdebuut in het padel en is sinds enkele maanden ook terug te vinden op de wereldranglijst. De voormalig Oranje-international lijkt erop gebrand om beter te worden in die sport, want afgelopen week dook hij plotseling op bij de academie van tennisicoon Rafael Nadal en daar ontmoette hij ook de zus van de Spanjaard.

Robben zette in 2021 een punt achter zijn loopbaan na een korte periode bij zijn jeugdliefde FC Groningen, maar in augustus speelde hij toch weer een profwedstrijd. Niet als voetballer, maar als padelspeler. Met zijn partner Werner Lootsma sloeg hij zich bij een toernoooi in Westerbork door de kwalificaties en dat leverde hem een notering op de wereldranglijst op.

Robben met zus Nadal

De oud-speler van onder meer Bayern München, Real Madrid, Chelsea en PSV is na zijn carrière verknocht geraakt aan het padel en lijkt er dus alles aan te doen om beter te worden in de sport. Robben dook afgelopen week namelijk in Mallorca op bij de speciale academie van Nadal.

De Spanjaard liet jaren geleden een enorm complex bouwen op zijn geboorte-eiland. Dat wordt voornamelijk gebruikt als tennisacademie, maar ook voor padel is er ruimte ingebouwd. Die sport is in Spanje tenslotte razendpopulair en uit dat land komen dan ook een heleboel wereldtoppers.

Robben bracht wat tijd door op de padelbaan en heeft waarschijnlijk wel wat opgestoken, want hij verscheen op foto's met coaches Marc Grimalt en Guillem Vives Rigo. De oud-voetballer bracht ook een bezoekje aan het speciale Rafael Nadal Museum en ging daar op de foto met niemand minder dan Maribel, de zus van de tennislegende. Zij is de algemeen directeur van het complex.

Padelbaan in de tuin

Hoewel hij zelfs een padelbaan in zijn tuin heeft, ambieert Robben het niet om na topvoetballer ook de wereldtop in het padel te halen. Dat vertelde hij eerder in gesprek met deze site: "Als je als oud-topsporter iets doet, doe je het altijd maximaal. Met alles dat ik doe, probeer ik altijd beter te worden. Dat geldt ook hiervoor. Dan moet je ook wel veel tijd hebben en dat is dan net het probleem. Dus ik heb niet hele concrete doelen. Ik vind het gewoon leuk en wil veel spelen. Als het kan dan probeer ik hier en daar een lesje te pakken. Als je echt beter wil worden dan moet je drie of vier keer per week lessen gaan nemen."