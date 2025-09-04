Arjen Robben hoorde jarenlang bij de beste voetballers ter wereld, maar afgelopen week maakte hij zijn profdebuut in een andere sport. De oud-international deed mee aan een padeltoernooi en verdiende daarmee zijn eerste punten voor de wereldranglijst. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt hij terug op die bijzondere ervaring.

Robben deed met zijn partner Werner Lootsma mee aan een FIP Bronze-toernooi, maar het duo in hun eerste partij met 6-1, 6-0 van Thijs Roper en Sten Richters, de nummers één en drie op de Nederlandse padelranking. De oud-topvoetballer won dus nog geen professionele partij, maar verdiende wel drie punten voor de internationale ranking en is daardoor op dit moment de nummer 1644 van de wereld.

Profdebuut

De oud-topvoetballer stond enkele dagen later alweer op de padelbaan tijdens de Ahoy Countdown-cup bij Peakz Padel in Amsterdam. Daar liet hij weten de dikke verliespartij bij zijn profdebuut wel verwerkt te hebben. "Ik heb genoten. Het was een nederlaag, maar zo voelde het niet", reageert hij in gesprek met deze site. "Ik was allang blij en vond het leuk dat ik mee mocht doen. Dat we in de kwalificatie een rondje hadden gewonnen en we in het hoofdschema kwamen. Ik zei daar ook al: je moet jezelf niet te serieus nemen. Ik vind 'profdebuut' dan ook wel heel veel van het goede."

Robben was al te vinden op plek 244 op de Nederlandse ranglijst, maar staat nu dus ook op de wereldranglijst. "Nou, die is toch maar mooi binnen", reageert hij opgewekt. "We hebben de eerste puntjes op de internationale lijst binnen, die pakt niemand je meer af."

Ambities

Als voetballer speelde hij jarenlang in de top, maar hoewel hij een padelbaan in zijn tuin heeft, heeft hij die ambities in het padel niet. "Als je als oud-topsporter iets doet, doe je het altijd maximaal. Met alles dat ik doe, probeer ik altijd beter te worden. Dat geldt ook hiervoor. Dan moet je ook wel veel tijd hebben en dat is dan net het probleem. Dus ik heb niet hele concrete doelen. Ik vind het gewoon leuk en wil veel spelen. Als het kan dan probeer ik hier en daar een lesje te pakken. Als je echt beter wil worden dan moet je drie of vier keer per week lessen gaan nemen."

Blessures geen probleem

Waar Robben als voetballer nog weleens geblesseerd raakte, ondervindt hij bij het padellen maar weinig fysieke problemen. "Ik ben over het algemeen kom ik hier wel redelijk fit doorheen. Dus nee, ik mag niet klagen. Hier en daar wel een keer een klachtje, maar dat heeft iedereen als je iets gaat doen wat je lichaam niet gewend is. Dan ga je ineens andere spieren gebruiken. Ik voel me best wel oké", sluit de voormalig topvoetballer af.