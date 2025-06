Wesley Sneijder en zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau waren jarenlang een waar showbizzkoppel. De oud-topvoetballer en het Spaans-Nederlandse model en actrice kregen samen Xess Xava, maar hun relatie begon 'officieel' met een gelekt filmpje in een garage. Sneijder doet uit de doeken hoe hij Yolanthe leerde kennen.

In mei 2009 lekte er een video van Yolanthe en Sneijder die zoenend in een parkeergarage stonden. Dat was 'officieel' het begin van hun relatie, die tien jaar duurde. Maar daar voorafgaand zat nog een apart verhaal, zo onthult Sneijder in het televisieprogramma 'Het waren 2 fantastische dagen' op SBS 6, waarin de voormalig middenvelder van onder andere Ajax, Real Madrid en Inter twee dagen wordt 'opgesloten' met BN'ers Jaimie Vaes en Igone de Jongh in een villa. "Ze dachten dat ik met een tennisster had", weet Sneijder nog.

Openhartige Wesley Sneijder over heftig verlies: 'Ik heb het aftakelproces meegemaakt, verschrikkelijk' De ouders van Wesley Sneijder zijn de afgelopen anderhalf jaar kort na elkaar overleden aan een ziekte. Daarover vertelde de oud-topvoetballer zondagavond in het programma 'Het waren 2 fantastische dagen' op SBS 6. Sneijder was nog geen uur binnen toen het al op het zware onderwerp neerkwam.

Bekende tennisster

"Ik speelde in Madrid en ik was net gescheiden. Er kwamen allerlei Nederlandse fotografen, die lagen voor mijn deur. Ik wist echt niet waarvoor, dus ik vroeg dat. 'Het schijnt dat jij met een bekende tennisster gaat', zeiden ze. Bekende tennisster? Geen idee waar jullie dat vandaan hebben... Dat is niet waar hoor", haalt Sneijder het moment terug. Op het terras raakte hij vervolgens in gesprek met één van die fotografen. "Ik zei dat er voor mij maar één vrouw is, Yolanthe, maar die is bezet."

Vader liet 'gekste aankoop ooit' van Wesley Sneijder kapotvallen: 'Dat was 50.000 euro, per stuk' Als voetballer kun je bakken met geld verdienen en in zijn hoogtijdagen deed Wesley Sneijder dat ook. Als speler van Inter, waarmee hij onder andere de Champions League won, schrok hij zich ooit een hoedje van het prijskaartje dat aan een overtrokken geintje hing. En z'n vader liet het kapotvallen.

'Van het een kwam het ander'

Die fotograaf had een nieuwtje voor hem, maar dat hoorde hij pas wat later. Yolanthe ging uit elkaar met haar voorgaande relatie. "En van het een kwam het ander. We hebben eerst heel lang gepraat, toen afgesproken en dat was heel gezellig. En een paar maanden later kwam dat filmpje van die garage. Yolanthe was echt mijn droomvrouw. Ik had een Spaans vriendinnetje, niet al te serieus, en we zaten een serie te kijken met Yolanthe in een rol. Ik zei dat ik haar zo zou inwisselen voor haar. Dat gebeurde."

Oranje-icoon Wesley Sneijder fel na geruchten over Yolanthe Cabau: 'Dat kind is ook van mij!' Oud-voetballer Wesley Sneijder heeft het openlijk opgenomen voor zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau na geruchten over haar financiële situatie. Verschillende media meldden dat zij een enorm geldbedrag van de voormalig Oranje-international zou hebben gekregen. Maar daar is niks van waar, stelt ook Olcay Gulsen.

Tatoeages van Yolanthe

Sneijder liet zelfs een tatoeage op zijn ribbenkast zetten van het gezicht van Yolanthe en op zijn arm van hun trouwdatum. Beslissingen waar hij nu nog altijd geen spijt van heeft. De twee hebben, geholpen door het feit dat ze een kind delen, een goede relatie en daar is Sneijder maar wat blij mee. Inmiddels heeft hij een nieuwe relatie met Romy Lukassen, die veel jonger is dan hem. Dat brengt ook kansen met zich mee. Zo onthult hij dat graag nog een kind zou willen, na Xess Xava en Jessey uit de relatie voor die met Yolanthe.

Ex-topvoetballer Wesley Sneijder (41) wil nog een kind en spreekt zich uit over groot leeftijdsverschil met nieuwe geliefde Wesley Sneijder (41) maakte in mei 2025 bekend dat hij een nieuwe liefde heeft gevonden: de veel jongere Romy Lukassen (23). Al in 2024 werden ze regelmatig samen gespot en lieten ze wat hints achter op social media. Inmiddels zijn ze 'officieel' een koppel. Hoe denkt hij over het leeftijdsverschil en heeft hij nog een kinderwens?

Spijt van bepaalde acties

Hoewel de relatie tussen Sneijder en Yolanthe over het algemeen goed was, zegt hij in het televisieprogramma spijt te hebben van 'bepaalde acties', waar hij niet verder op inging. "Omdat ik Yolanthe verdriet heb bezorgd wat ik helemaal niet wilde."