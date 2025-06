Yolanthe Cabau is al héél lang single: ex-vrouw Wesley Sneijder deelt herkenbaar verhaal

Het huwelijk tussen Wesley Sneijder en Yolanthe Cabau strandde in 2019, maar waar de oud-topvoetballer inmiddels weer een nieuw liefje heeft, is dat niet het geval voor Cabau. Op Instagram laat ze maar weer eens merken dat ze lang single is.

Op donderdagochtend deelde Cabau een video van een ander account op haar Instagram-story. In deze video vertelt een man over hoe sommige vrouwen al zo lang single zijn, dat ze niet meer normaal daten. Volgens deze meneer is het heel lastig om met zo'n dame te daten als ze te lang single zijn geweest. Hier geeft hij enkele voorbeelden van. De ex van Sneijder zette hier een paar lachende emoji's bij om te laten weten dat het herkenbaar voor haar is.

i De Instagram-story van @yolanthecabau

Happy single

Recentelijk is Cabau ook open geweest over haar liefdesleven. Zo heeft ze het in Los Angeles te druk met 'alle dingen die spelen', waardoor er geen ruimte is geweest voor de liefde, zo zegt ze tegen Beau Monde. "Om eerlijk te zijn vind ik het op dit moment wel prima zo. Tuurlijk sta ik er altijd voor open, want ik vind liefde het mooiste wat er is en als het zo moet zijn dan is het zo. Maar ik ben niet op zoek en ik zit ook niet op apps."

Ze noemt zichzelf een happy single. Toch begrijpt ze heel goed dat mensen benieuwd zijn naar haar liefdesleven. "Maar het is bijna alsof je leven pas goed en compleet is als je met iemand bent. Terwijl je ook heel happy kunt zijn met jezelf. Daar zitten namelijk ook veel voordelen aan."

'Gelukkigste periode'

Het is inmiddels al jarenlang uit tussen Sneijder en Cabau. Desondanks kijkt de oud-voetballer fijn terug op de tijd dat ze nog wel wat hadden. Zo noemt hij de periode tussen 2010 en 2019, waarin ze getrouwd waren, 'de gelukkigste periode in zijn leven'. "Ik ging trouwen, het Nederlands elftal ging in 2010 naar het WK, dat werd een fantastisch toernooi", aldus de oud-topvoetballer in de podcast Leergeld. Over de breuk is Sneijder kort: "shit happens".

Hij geeft daarbij aan dat hij Cabau, met wie hij een zoon heeft, nog steeds mist. "We waren niet alleen samen, we waren ook vrienden van elkaar. Maar ik spreek haar elke dag. Met die kleine erbij en het is altijd leuk". De actrice en zakenvrouw gaf eerder aan dat ze dagelijks met Sneijder belt, samen met zoontje Xess Xava.

Nieuwe vlam

Ondanks dat Sneijder zijn ex-vrouw mist, heeft hij inmiddels wel weer een nieuwe vlam aan de haak geslagen. In mei werd bekend dat de voormalig topvoetballer weer gelukkig blijkt in de liefde. Na de breuk met Cabau was Sneijder jarenlang vrijgezel, maar nu heeft hij Romy Lukassen aan zijn zijde, die flink wat jaren jonger is.

Leeftijdsverschil

Lukassen zal de hoogtijdagen van de voetballer Sneijder niet heel bewust hebben meegemaakt. Toen de middenvelder twee goals maakte in de iconische kwartfinale tegen Brazilië op het WK van 2010, was zij pas rond de acht jaar jong. Het leeftijdsverschil tussen de twee is zeventien jaar. Sneijder werd vorig jaar 40 jaar, terwijl Lukassen pas 23 jaar oud is.