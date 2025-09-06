Wim Kieft schittert in afwezigheid in zijn eigen podcast. De oud-voetballer kampt met knieproblemen. René van der Gijp leeft mee met zijn vriend, alleen wil niet te opdringerig zijn.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp kreeg Van der Gijp de vraag of ze een beetje lief zijn voor Kieft. "Wij zijn superlief voor Wim", stelt de oud-voetballer. "Maar ik vind het altijd wel moeilijk bij dat soort dingen… Moet ik hem iedere dag twee keer bellen, of moet ik even wachten. Het is moeilijk om die inschatting te maken. Ik wil niet nieuwsgierig zijn."

Knieproblemen Kieft

In de aflevering van dinsdag gingen Van der Gijp, Michel van Egmond en Rob Jansen dieper in op de situatie van Kieft. De Europees kampioen was de afgelopen weken afwezig door problemen aan zijn kunstknie. "Hij is weer geopereerd aan zijn knie, voor de derde keer. Dat had in principe een kleine ingreep moeten zijn, maar dat was dus niet zo. Er kwam een kleine bacterie in die knie. Als dat het geval is bij operaties, dan heb je echt feest", onthulde Jansen.

"Hij heeft nog steeds heel veel pijn. Hij zit nu in een zorgcentrum, want hij kan niet in een ander ziekenhuis blijven. En nu moet die antibiotica het werk gaan doen en hopen dat het aanslaat. Maar het is niet goed", voegde de zaakwaarnemer er aan toe. "Hij is nog wel even bezig. Laten we hopen dat het sneller gaat. Maar hij heeft wel pech."

Allerlei problemen met zijn knie

Kiefts problemen kwamen gedurende zijn carrière. Het zorgde ervoor dat hij links helemaal geen kraakbeen meer had, waardoor hij een kunstknie kreeg. Ook viel hij er eens op bij de Albert Heijn. "Ik wilde op de fiets springen en toen ben ik gevallen", zei hij daarover eerder bij Veronica Inside (voorloper Vandaag Inside).

Het is afwachten wanneer Kieft weer aanschuift bij de podcast. Hij maakt ondertussen wel columns voor De Telegraaf en zal binnenkort te zien zijn voor Nog Eén Keer Fit van Powned. Ook is Kieft uitgenodigd voor Casa Beau van Beau van Erven Dorens. Opnames daarvoor zijn al achter de rug.