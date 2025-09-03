Ex-topvoetballer Wim Kieft werd onlangs geopereerd aan zijn knie. Het herstel gaat echter niet zoals gehoopt door complicaties na de operatie. Zijn podcast-collega's maken zich dan ook ernstige zorgen.

De operatie wordt in de nieuwste aflevering van de podcast KieftJansenEgmondGijp weer besproken. Kieft is namelijk nog steeds afwezig omdat het herstel niet gaat zoals gehoopt, legt zaakwaarnemer Rob Jansen uit.

"Wim zit nu met zijn net geopereerde knie in een zorgcentrum in Hilversum. Het zou eigenlijk maar om een kleine operatie gaan, maar er is een bacterie in gekomen", vertelt hij over het herstel van Kieft.

Lange weg te gaan

"Hij heeft echt veel pijn en de antibiotica moet nu zijn werk gaan doen. Laten we hopen dat het snel gaat, maar Wim heeft nog wel even te gaan met zijn herstel.” Fans van de podcast moeten hem mogelijk dus nog langer missen.

Kieft maakt de podcast normaal gesproken samen met oud-voetballer René van der Gijp, schrijver Michel van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen. De Europees kampioen van 1988 heeft echter problemen met zijn kunstknie. Het is al de derde keer dat hij geopereerd moest worden.

Problemen

De problemen kwamen al gedurende zijn voetbalcarrière. Het zorgde ervoor dat hij links helemaal geen kraakbeen meer had, waardoor hij een kunstknie kreeg. Ook viel hij er eens op bij de Albert Heijn. "Ik wilde op de fiets springen en toen ben ik gevallen", zei hij daarover eerder bij Veronica Inside (voorloper Vandaag Inside).

De podcastmakers schetsten eerder zelfs een zwart scenario. "Het schijnt dat bij een ontsteking bij een kunstknie je bijna altijd verplicht bent om de knie eruit te halen", aldus Van der Gijp. "Anders gaat die ontsteking niet weg. Dat is niet te hopen voor hem..."