Maandagavond werd de eerste aflevering van 'Nog één keer Fit' uitgezonden. In dat programma gaan Wim Kieft, Wesley Sneijder en Royston Drenthe de strijd aan tegen de kilo's. In de eerste uitzending onthullen de oud-voetballers ook meer over hun eetgewoontes voor de start van het traject.

In het programma proberen Kieft, Sneijder en Drenthe nog een keer in de buurt van hun sportlichaam van weleer te komen. Met begeleiding van coaches, therapeuten en diëtisten proberen de oud-voetballers in twaalf weken fitter te worden en af te vallen. Sneijder en Drenthe werken vooral met een personal trainer, omdat ze wat jonger zijn dan Kieft. Laatstgenoemde werkt vooral met een fysiotherapeut die hem bepaalde oefeningen aanleert. Sneijder start het traject op 96 kilo, Drenthe op 99 kilo en Kieft op 97 kilo.

Herseninfarct Royston Drenthe

Voor het programma werd bekend dat Drenthe in oktober 2025 werd getroffen door een herseninfarct. De oud-voetballer is inmiddels op de weg terug, maar in overleg met hem wordt het programma toch uitgezonden. Voor de aflevering werden er beelden getoond van het herstel van Drenthe, die beetje bij beetje zijn leven weer probeert op te pakken. In de uitzending onthult hij ook dat hij na de lockdownperiode in een burn-out terecht kwam.

Ongezond eten

Naast het vele sporten, moeten de oud-voetballers een stuk gezonder gaan eten. Bij het zien van de nieuwe voedingsschema's vertellen Kieft en Sneijder direct dat ze weinig tot geen fruit eten normaal. Zo vertelt de EK-winnaar van 1988 ook dat zijn 'grootste hobby zo veel mogelijk mergpijpen achter elkaar eten' is. Kieft is niet goed in koekjes laten staan, geeft de oud-topvoetballer al aan.

Vooralsnog lijkt het er in de eerste uitzending op dat Drenthe de meeste moeite heeft. De oud-voetballer van Real Madrid gaf direct aan dat hij niets heeft met quinoa en hoopt dat zijn eten wel 'lekker gekruid' blijft. Het afmeten van het eten vindt Drenthe lastig en hij heeft problemen met discipline. Ook is te zien dat hij kampte met een longembolie voordat het programma startte. In de komende weken zal te zien zijn hoe het Drenthe, Sneijder en Kieft vergaat in het traject naar fitheid.