De bekende Britse sportpresentatrice Kate Scott keerde dinsdagavond voor het eerst sinds haar presentatieklus bij de Ballon d'Or, terug in de studio van CBS. Hier werd ze onder luid applaus ontvangen door oud-topvoetballers.

Scott presenteerde vorige week maandag samen met voetbalicoon Ruud Gullit het Ballon d'Or gala in Parijs. De 44-jarige presentatrice is bekend door haar klus bij CBS Sports, waar ze samen met oud-topvoetballers Thierry Henry, Jamie Carragher en Micah Richards de wedstrijden in de Champions League analyseert.

Deze oud-topvoetballers ontvingen Scott met een luid applaus, toen ze terugkeerde in de studio na haar prestigieuze klus in Parijs. Toen vlak daarna een video van haar tijdens het gala werd afgespeeld, ging het drietal uit hun plaat. Vooral Richards kon zich niet bedwingen, die enthousiast aan het fluiten is op het moment dat Scott kussend te zien is met haar man Malik Scott, wie een voormalig bokser is in de zwaargewichtklasse.

'Zijn seizoen, ongelofelijk'

Vervolgens komt winnaar Ousmané Dembélé in beeld met zijn Gouden Bal. Hierop zegt Scott tegen Henry: ''Jij zal wel blij zijn." Waarop de legendarische Franse aanvaller op reageert: ''Ik was heel blij. Wat mensen eerst van hem vonden, we hebben zo vaak over hem gepraat. Maar het seizoen dat hij heeft gehad, ongelofelijk. De manier hoe hij dribbelt, zo goed. Hij kan op links spelen, op rechts. Luis Enrique stelde hem zelfs als spits op. Hij kan ook nog eens heel goed druk zetten.''

'Wees eerlijk!'

Achteraf is Carragher nieuwsgierig. Hij vraagt aan Scott: ''Wat was er meer uitdagender, de Ballon d’Or of Champions League-avonden bij CBS?'' Henry vult hier kort op aan: ''Wees eerlijk!'' Het antwoord op die vraag is lastig voor de presentatrice. ''Ik vond beide uitdagingen leuk.''

