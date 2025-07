DAZN-verslaggever Kate Scott (voorheen Kate Abdo) viel zaterdag op met een gewaagde outfit tijdens het gevecht tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois. De presentatrice deed verslag van de avond vanuit het Engelse Wembley-stadion.

De presentatrice, die getrouwd is met Malik Scott, is voornamelijk bekend van haar werk als verslaggever van de Champions League-uitzendingen bij CBS Sports. Zaterdag verscheen als verslaggever van DAZN bij de fightnight in Wembley waar vechtsportliefhebbers lange tijd naar uit hebben gekeken.

Outfit

The Sun schrijft dat de presentatrice er "knap uit zag" in haar outfit, die bestond uit een zwart-gouden top, zwarte broek en hakken met studs, waarmee ze tegen de achtergrond van de enorme zaal met 90.000 zitplaatsen verscheen. De presentatrice werd vergezeld door voormalig bokskampioen Carl Frampton en door Bokslegende Lennox Lewis, die zich later bij het duo aansloot.

Oleksandr Usyk VS. Daniel Dubois

Er staan zaterdag liefst vier titels in het zwaargewicht op het spel tijdens het hoofdgevecht van de avond. Usyk is in het bezit van wereldtitels bij drie verschillende boksbonden: de WBA (Super), de WBO en de WBC. Usyk stapte in december 2024 voor het laatst in de ring. In Saoedi-Arabië nam het zwaargewicht uit Oekraïne het op tegen de vroegere wereldkampioen Tyson Fury.

Enkele maanden daarvoor namen de twee het ook al tegen elkaar op. Toen won Usyk en nam hij alle titels over van The Gipsy King. In het Saoedische Riyad kwam de Oekraïner weer als winnaar uit de bus en daarom bleef hij zijn titels houden.

De absolute kampioen in het zwaargewicht

Dubois is de houder van de IBF-titel. Die titel won hij in juni 2024 door de Kroaat Filip Hrgovic te verslaan. In september 2024 verdedigde hij die titel vervolgens tegen het beroemde zwaargewicht Anthony Joshua. In Wembley wordt er zaterdag dus om alle vier de zwaargewichttitels gestreden. De winnaar van de avond mag zichzelf dus de absolute kampioen in de betreffende gewichtsklasse noemen.