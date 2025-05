Oud-wielrenster waarschuwt voor intimiteit: 'Lekker tongen met leuke onbekende is risico'

In de ene sport is het een wat groter issue dan de ander, maar overal ligt het dopingspook op de loer. Ook goedwillende en onschuldige sporters kunnen zomaar tegen de lamp lopen en positief testen. Bijvoorbeeld na intiem contact met een geliefde.

Oud-wielrenster Marijn de Vries (47) wijst op de gevaren die op de loer liggen. Ze was prof bij onder meer de teams Leontien.nl en Parkhotel Valkenburg en nam onder meer tweemaal deel aan de WK wielrennen. Tegenwoordig is ze auteur en wieleranalist op televisie.

Tongen

In een column voor NRC stelt De Vries dat het leven van topsporters er door dopingzorgen niet leuker op is geworden. Want: "Nu is ook zomaar een beetje lekker tongen met een leuke onbekende tot risicovol verklaard."

Want als je partner bijvoorbeeld een lijntje coke heeft opgesnoven, dan wordt het verboden middel overgebracht op de sporter. Dat overkwam bijvoorbeeld oud-toptennisser Richard Gasquet ooit.

Tennislegende Rafael Nadal geeft duidelijke mening over dopingschorsing Jannik Sinner: 'Daar geloof ik echt wel in' Toptennisser Jannik Sinner keerde deze week in Rome terug van een dopingschorsing. Hij kan daarbij op bijval rekenen van legende Rafael Nadal. De voormalig tennisser heeft het opgenomen voor de Italiaan en gelooft niet dat hij expres doping gebruikt zou hebben.

Potjes met pilletjes

Toen zij nog koerste, kocht ze weleens vitaminepillen bij een drogist. "Stond ik in de Etos eindeloos productienummers van potjes te vergelijken", schrijft ze. Want stel dat er later een positieve dopingtest zou volgen, dan kon ze met die nummers aantonen wat ze precies had geconsumeerd. Misschien was er in een potje vitaminepillen toch een verboden middeltje gekomen, als ergens in de fabriek een machine niet goed schoon was gemaakt.

Als ze op reis was in China, kon ze beter geen vlees eten, want aan het vee kon het middel clenbuterol (een astmamedicijn) zijn toegediend. Gewassen groente en fruit was ook een afrader, want daar konden de renners ziek van worden. Het menu bestond daardoor dag in dag uit uit 'kale rijst met sojasaus'.

Wielerheld Tom Dumoulin weet niet wat hij meemaakt in Mexico: 'Ze proberen me te vermoorden' Tom Dumoulin is inmiddels al eventjes gestopt als beroepsrenner, maar desondanks stapt hij met enige regelmaat nog op de fiets. Zo is hij deze week in Mexico om te wielrennen, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot...

Onenightstands

En nu kan je dus ook niet onbekommerd tongzoenen met de persoon die jou het hoofd op hol brengt. "Moet je niet alleen je whereabouts bijhouden, maar ook een dossiertje aanleggen met contactgegevens van je onenightstands', schrijft ze.

Een recente spraakmakende dopingzaak is die rondom toptennisser Jannik Sinner. Hij werd voor drie maanden geschorst nadat een verboden middel in zijn lijf was aangetroffen. De Italiaanse nummer één van de wereld verklaarde, dat het bij hem terecht was gekomen na een behandeling van zijn fysiotherapeut. Die had een wondje en had daar iets op gespoten, vlak voor de massage.