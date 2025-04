'David Beckham houdt iedereen voor de gek': opvallende onthulling over oud-topvoetballer

Voormalig topvoetballer David Beckham staat niet alleen bekend om zijn geweldige kwaliteiten op het veld, maar ook om zijn goede looks. Bronnen doen nu echter een opvallende onthulling over het uiterlijk van de oud-middenvelder.

Beckham wordt gezien als stijlicoon en werkt ook regelmatig samen met mode- en cosmeticamerken. Zijn vrouw Victoria is ook een grote naam in de fashionwereld. Zij is ontwerpster voor haar eigen kledinglijn.

Toch lijkt de oud-speler van onder andere Manchester United en Real Madrid de natuur een handje te hebben geholpen. Er werd in de jaren 2000 al druk gespeculeerd over cosmetische ingrepen die Beckham zou hebben laten doen. De Brit ging daar nooit op in.

Injecties

Recente foto's van de 48-jarige roepen vragen op bij fans. Daarop lijkt de huid van Beckham wel erg glad. Bronnen melden in verschillende Britse media dat hij 'iedereen voor de gek houdt' en injecties zou hebben gebruikt om rimpels te verminderen.

Bovendien zou hij ook andere behandelingen hebben ondergaan om zijn gelaatstrekken te verbeteren, zo wordt er gespeculeerd over een neuscorrectie, een ooglidcorrectie en een facelift. Er gaan ook geruchten over een haartransplantatie.

'Nooit'

Beckham was in 2018 nog stellig over cosmetische ingrepen. "Ik zeg niet dat het slecht is. Maar voor mezelf? Nooit", zei hij toen. "Ik voel er niets voor om ooit zoiets te doen. Eerlijk oud worden is meer mijn ding. Ik zou nooit iets injecteren."

Inter Miami

Beckham is ook nog steeds betrokken bij de voetbalwereld, als eigenaar van Inter Miami CF. Hij haalde Lionel Messi naar de club en nu aast nu ook op Kevin De Bruyne. De Belgische middenvelder kondigde vrijdag zijn vertrek aan bij Manchester City en de club zou volgens meerdere Amerikaanse media de zogenoemde discovery rights hebben op De Bruyne.

Dat houdt in dat De Bruyne (33) op een lijstje staat met daarop maximaal vijf spelers, met wie de club exclusief mag onderhandelen. Hiermee voorkomt de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) dat clubs tegen elkaar gaan opbieden. De Belg maakt wel eerst het seizoen af in Engeland.