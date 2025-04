Virgil van Dijk gaat miljoenen verdienen met nieuw Liverpool-contract: dit zijn de 10 bestbetaalde verdedigers ter wereld

Virgil van Dijk gaat met zijn nieuwe contract bij Liverpool een gigantisch salaris verdienen bij het team van Arne Slot. Toch is de Nederlander niet de duurste verdediger ter wereld. De inkomsten in Europa kunnen nog steeds niet op tegen die van spelers in Saoedi-Arabië.

Van Dijk verlengde zijn contract bij Liverpool tot 2027. Daarvoor moest de Premier League-koploper diep in de buidel tasten. Met zijn nieuwe salaris is de aanvoerder de bestbetaalde verdediger in Europa.

Volgens The Athletic gaat de Brabander maar liefst 400.000 pond per week te verdienen, omgerekend zo'n 465.000 euro. Er zijn maar twee voetballers die meer verdienen bij hun club, die voetballen allebei in Saoedi-Arabië. De Premier League heeft slechts drie spelers in de top tien staan.

Ook opvallend is de afwezigheid van één van de 'Big Five' competities op deze lijst – de Serie A, waar de best betaalde verdediger, Alessandro Bastoni, 10,2 miljoen euro per jaar verdient.

Kalidou Koulibaly op eerste plaats

De eerste plaats is voor Kalidou Koulibaly. Hij verdient wekelijks 580.000 pond bij zijn club Al Hilal. Het gat met de nummer twee is groot. Aymeric Laporte krijgt bij Al Nassr ruim 400.000 pond per week. Het is een stuk minder dan zijn teamgenoot Cristiano Ronaldo. De aanvaller verdient wel 3,2 miljoen pond per week.

Op plek drie volgt dus Van Dijk, die ongeveer hetzelfde bedrag per week opstrijkt als Laporte. De Nederlander heeft David Alaba ingehaald, die bij Real Madrid 370.000 pond per week verdient. Hij tekende in 2021 bij de Spaanse club en heeft nog een contract tot 2026.

Alphonso Davies maakt met zijn contract bij Bayern München de top vijf compleet. Hij krijgt 304.000 pond per week betaald. De overeenkomst van de Canadees loopt tot 2030.

