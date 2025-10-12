Een routinevlucht veranderde plots in paniek voor de Nigeriaanse voetbalploeg. Hun vliegtuig moest zaterdag een noodlanding maken in Angola nadat de voorruit van de cockpit tijdens de vlucht barstte. Aan boord zaten onder meer sterspeler Victor Osimhen en oud-Ajacied Calvin Bassey.

De Super Eagles waren onderweg van Zuid-Afrika naar huis na de gewonnen kwalificatiewedstrijd tegen Lesotho (1-2). Na een geplande tussenstop in de Angolese hoofdstad Luanda ging het mis: zo’n 25 minuten na het opstijgen kwam er een harde klap tegen de voorruit van het vliegtuig. Die bleek volledig gebarsten, waardoor de piloten geen risico namen en terugkeerden naar de luchthaven. Hoe de cockpitruit compleet is verbrijzeld is nog onduidelijk.

The aircraft carrying the Super Eagles of Nigeria from Polokwane, South Africa to Uyo has made an emergency landing in Luanda, Angola when 25 minutes after refueling, the pilot made a U-turn into Luanda due to a HEAVY CRACK on the Plane’s wind shield.



More to Follow...… pic.twitter.com/66qJYxyFou — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) October 11, 2025

Bekende namen aan boord

Aan boord zaten verschillende internationals die ook in Europa actief zijn. Naast Osimhen (Galatasaray) en Bassey (Fulham) reisden ook Wilfred Ndidi (Besiktas), de in Haarlem geboren William Troost-Ekong en Ademola Lookman mee. Niemand raakte gewond, al was de schrik volgens lokale media groot.

De noodlanding in Luanda verliep gelukkig zonder incidenten. De selectie bleef enkele uren op de luchthaven vastzitten, voordat een ander toestel werd geregeld om de reis naar Nigeria te hervatten. De spelers konden uiteindelijk in de nacht van zaterdag op zondag hun reis vervolgen.

Slechte timing voor Nigeria

De timing van het voorval kon nauwelijks slechter. Nigeria speelt dinsdag een cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Benin, waarin het moet winnen om uitzicht te houden op een plek op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De Super Eagles staan momenteel derde in de poule, drie punten achter koploper Benin. Alleen winst volstaat om zicht te houden op rechtstreekse kwalificatie of de play-offs. Het mislopen van het WK zou een drama zijn voor het voetbalgekke land.

Touchdown in Uyo! ✈️



Focus shifts to Benin, we go for the win!#Naija4theWin #SoarSuperEagles pic.twitter.com/7JElMcFhmV — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) October 12, 2025

Eind goed al goed

Na de noodlanding ging het team gewoon door met de voorbereiding. Volgens Nigeriaanse media waren de spelers opgelucht dat het incident goed afliep. "We zijn allemaal veilig, dat is het belangrijkste", zei verdediger Troost-Ekong. "Nu moeten we onze focus weer op het veld leggen."