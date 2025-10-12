Lionel Messi had eigenlijk vrijaf van de Argentijnse bondscoach, maar koos er liever voor om met zijn oude vrienden te schitteren in Miami. En dat deed hij. De 38-jarige wereldkampioen leidde Inter Miami met twee goals en een assist naar een overtuigende 4-0-zege op Atlanta United.

Samen met Luis Suárez, Jordi Alba en Sergio Busquets liet Messi het publiek in Florida weer even terugdenken aan de gouden jaren bij Barcelona. De vier oudgedienden combineerden zoals in de gouden jaren bij Barça, met korte tikjes, lobjes en steekpasses waar Atlanta geen antwoord op had. Vlak voor rust opende Messi de score met een typische actie: kapte zijn man uit, krulde de bal langs de verdediger in de bovenhoek en liet het stadion ontploffen.

Kort na rust werden de rollen omgedraaid. Alba ging diep op de linkerflank en kreeg van Messi een loepzuivere pass over veertig meter in de loop gespeeld. De Spanjaard aarzelde niet, lepelde de bal over de uitkomende doelman en tekende voor de 2-0. Het was een aanval die rechtstreeks uit hun Barcelona-tijd leek te komen, zelfs de glimlach tussen de twee was hetzelfde.

Luis Suárez viert mijlpaal

Even later was het de beurt aan Luis Suárez, die zijn zeshonderdste carrièregoal in stijl vierde. De Uruguayaan nam een afvallende bal vol op zijn schoen en poeierde hem onhoudbaar in de kruising: 3-0. Het publiek in Miami genoot zichtbaar van de vedetten.

Het slotakkoord was vanzelfsprekend voor Messi. Na opnieuw een slimme pass van Alba controleerde hij de bal op de borst, keek even op en schoof hem feilloos binnen: 4-0. De aanvoerder van Inter Miami bleef rustig lachen terwijl zijn ploeggenoten hem omhelsden, opnieuw had hij het verschil gemaakt zonder enige moeite.

Messi, Suárez en Alba schitteren als vanouds bij Inter Miami ✨ — ESPN NL (@ESPNnl) October 12, 2025

Messi breekt records aan lopende band

Met zijn twee doelpunten en assist tegen Atlanta staat Messi dit kalenderjaar op 26 treffers en 18 assists in de MLS. Hij voert beide ranglijsten aan en is nog maar vier doelpuntbijdragen verwijderd van het seizoensrecord van Carlos Vela (49 in 2019).

De Argentijn is bovendien de snelste speler ooit die in de Amerikaanse competitie de grens van honderd doelpuntbijdragen passeerde. Hij deed dat in slechts tachtig wedstrijden, twintig minder dan de vorige recordhouder Sebastian Giovinco.

Müller redt Whitecaps in blessuretijd

Aan de andere kant van het continent speelde ook Thomas Müller een hoofdrol. De Duitser, die sinds de zomer bij Vancouver Whitecaps onder contract staat, zorgde in de absolute slotfase voor opluchting. In de zevende minuut van de blessuretijd schoot hij hard en laag raak: 2-1 tegen Orlando City.

De 36-jarige routinier verkeert in bloedvorm sinds zijn overstap naar Canada. In zes wedstrijden maakte Müller al zes goals en gaf hij drie assists. Dankzij zijn late treffer blijft Vancouver bovenaan in de Western Conference. Alleen als Los Angeles FC de laatste twee duels wint, kan de koppositie nog in gevaar komen.