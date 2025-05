Vrouw van geopereerde tennisheld Richard Krajicek wijst bekende Nederlander terecht: 'Waarom zou dat zielig zijn?'

Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, is niet op haar mondje gevallen. Ze is er dan ook niet van gediend dat haar woorden door media verdraaid worden.

Deckers deelt onder meer als columniste, podcastmaker en gast in tv-programma's haar kijk op de wereld. Regelmatig komt ze op voor vrouwenrechten, bijvoorbeeld als ze voorbeelden signaleert van betutteling, kleinering en inperking van haar seksegenoten.

Heleen van Royen

In een bericht op Instagram gaf het voormalig model steun aan Heleen van Royen. De schrijfster, en voormalig 'schoonmoeder' van de shorttrackster Suzanne Schulting (die een relatie had met Van Royens zoon Sam), plaatst pikante plaatjes op het platform F2F.

Mediajournalist Angela de Jong vindt het een zielige vertoning dat de 60-jarige Van Royen 'in lingerie verhaaltjes voorleest'. In haar column voor het AD schrijft De Jong: "Recht in iemands gezicht zeggen hoe zielig dat is, durft tegenwoordig niemand meer."

Zielig

Deckers heeft weinig begrip voor de visie van De Jong, want kennelijk vindt de journaliste dat het onbehoorlijk is als vrouwen van een bepaalde leeftijd pronken met hun lichaam. Deckers is voor totale vrijheid van vrouwen om met hun lijf te doen wat ze willen, ook als je zestig jaar bent.

"Waarom zou dat 'zielig' zijn?", zo vraagt Deckers zich af. "Als Heleen Van Royen dat wél wil, lekker laten gaan. Wie bepaalt wat een vrouw van 60 nog 'mag'?"

'Stevig uitgehaald'

Vervolgens ging het roddelblad Story aan de haal met de teksten van Deckers. In een artikel van Story wordt de situatie zo aangeduid: "Daphne Deckers heeft op Instagram stevig uitgehaald naar Angela de Jong."

Deckers vindt het zwaar overtrokken om haar subtiele terechtwijzing af te doen als 'stevig uithalen.' Haar reactie in een post op Instagram is: "We zitten tegenwoordig een beetje met een woord-inflatie. Zo lees ik dat ik heb 'uitgehaald'. Waarom? Omdat ik me afvroeg wie bepaalt wat een vrouw van 60 nog 'mag'. Jongens, chill, de zon schijnt."

Operatie bij Richard Krajicek

Momenteel zijn er in huize Krajicek-Deckers ook wel belangrijkere zaken. Richard Krajicek heeft namelijk van de week een operatie ondergaan.

"Ik wil jullie namens Richard een update geven: hij heeft een hartoperatie gehad. Een PEARS-operatie om precies te zijn, waarbij zijn verwijde aorta van buitenaf wordt gesteund door een op maat gemaakte prothese van mesh-materiaal", legt Deckers uit op Instagram.