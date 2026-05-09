Pierre van Hooijdonk werd na zijn carrière als voetballer analist. Regelmatig kwam de oud-international in opspraak door zijn eigen uitspraken. Ook was er commotie om zijn rol als Technisch Adviseur bij NAC Breda. "Als er één geen belang heeft, dan ben ik het."

De laatste weken was er het nodige te doen om Van Hooijdonk. Bij 'zijn' NAC Breda ontspoorde het achter de schermen door zijn toedoen. Hij speelde als adviseur een rol in de transfer van zijn zoon Sydney naar het Portugese Estrela. De spits verkaste transfervrij, waardoor De Parel van het Zuiden geen vergoeding kreeg.

Dat vonden ze belangenverstrengeling. Van Hooijdonk werd aan de schandpaal genageld door een journalist. Maar de voormalig voetballer liet het er niet bij zitten en ging de confrontatie aan. Ook de supporters keerden zich tegen hem. Uiteindelijk besloot Van Hooijdonk nog voordat het interne onderzoek naar hem was afgerond op te stappen. "Ik neem dit besluit in de wetenschap dat ik altijd naar eer en geweten heb gehandeld in het belang van NAC."

Van Hooijdonk over rol als analist

Even daarvoor was Van Hooijdonk te gast in de podcast MIDMID. Die aflevering kwam donderdag pas online. Daarin ging het onder meer over Van Hooijdonks rol als analist. "Ik ben geen analist om mijn mond te houden over de dingen die ik constateer", vertelt hij onder meer over zijn uitgesproken mening.

In zijn ogen is het uitdelen en incasseren. "Je geeft zelf ook wel eens kritiek op mensen. En je krijgt ook wel eens tikken terug. Dan kan je zeggen: 'Dat is niet leuk'. Maar het is wel onderdeel van - laat ik het zo zeggen - boksen", schetst hij. "Er is geen winnende bokser die de ring uitstapt zonder een klap te hebben gehad."

Ingewikkelde mediawereld

Van Hooijdonk had ook na zijn carrière een teruggetrokken leven kunnen leiden, maar koos ervoor om analist te worden. De uitspraken die hij doet hebben steeds meer impact, merkt hij. "Ik ben een paar keer gaan - en zal ik nog steeds blijven doen - peuren in het 'old boys netwerk'", begint hij zijn verhaal. "Een heleboel mensen in de media hebben connecties met elkaar. Als je ergens in gaat peuren, dan weet je: nu komt uit verschillende hoeken een klapje terug", verzekert Van Hooijdonk.

"Dat is iets wat het publiek niet doorheeft. Die kennen dat mechanisme en die context helemaal niet. Er zitten zoveel belangen", benadrukt hij. "Dan hoor ik wel eens: 'Van Hooijdonk heeft een belang'. Nou als er één geen belang heeft, dan ben ik het", vindt de oud-voetballer. "Daarom ben ik ook zo vervelend. Want ik ben hartstikke onafhankelijk en hoef niemand te dienen."

Van Hooijdonk was zich ervan bewust dat hij een makkelijk doelwit kon zijn, vanwege zijn dubbelfunctie als analist en adviseur bij NAC. "Ik zeg altijd zo: als je weet waar de wind vandaan komt, dan moet je het raam dichtzetten."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover