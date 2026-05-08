Pierre van Hooijdonk is niet op zijn mondje gevallen. Als voetbalanalist deinst hij niet terug. De oud-spits van onder meer Feyenoord en NAC Breda wordt zelf op zijn beurt regelmatig op de hak genomen door Vandaag Inside. "Dat realiseren de heren zich wel erg goed."

Van Hooijdonk was te gast in de podcast MIDMID ORANJE. Daar werd zijn akkefietje met Robin van Persie als voetballer besproken. Bij Feyenoord nam laatstgenoemde een vrije trap, terwijl Van Hooijdonk de onbetwiste nemer was. Het zorgde voor een flinke rel. Nog altijd is het beeld dat Van Hooijdonk niet positief kan zijn over Van Persie. Dat wil de analist uit de wereld helpen.

"De goede dingen die ik zei, hoorde ik allemaal nooit. En als je dan drie weken later iets negatief zei, dan werd die link weer gelegd. Het is de onderbuik bespelen. Iemand zal altijd kunnen denken: Pierre is nog boos omdat Robin die vrije trap heeft genomen”, schetst hij.

Analist Pierre van Hooijdonk

Van enige rancune is volgens Van Hooijdonk geen sprake. Hij kwam de trainer Van Persie vaak genoeg tegen als analist. Dan geven ze elkaar de hand, maar niet meer dan dat. "We nodigen elkaar niet uit op verjaardagen, we zijn geen beste vrienden. Maar er is wederzijds respect."

Toch zal Van Hooijdonk de confrontatie niet schuwen zodra hij als analist het Feyenoord van Van Persie moet beoordelen. "Ik ben geen analist om mijn mond te houden over de dingen die ik constateer. Als men dan vindt dat dat nog steeds is omdat Robin ooit een vrije trap voor mij heeft geschoten… houd je maar vast aan je eigen sprookje", is zijn veelzeggende reactie.

Kritiek van Vandaag Inside

De inmiddels 56-jarige Van Hooijdonk heeft aan de heren van Vandaag Inside geen grote fans. De makers van de podcast constateren dat Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee "nooit positief" en "behoorlijk rancuneus" zijn over Van Hooijdonk. Daar heeft de oud-spits een verklaring voor. "Zij hebben een pooltje van een mannetje of 13 à 14. Je hoort ook altijd hetzelfde verhaal. Alleen dat is de kracht van het herhalen", denkt Pi-Air.

"Je indoctrineert de menigte. Zo is iemand ook twee keer president geworden van Amerika", verwijst hij naar Donald Trump. "Het is ook de macht van de media", haakt het duo aan de andere kant in. Zij wijzen naar de populariteit van het programma Vandaag Inside.

"Ze kunnen iemand maken of kraken. Zij hebben de macht", vinden de twee Belgen. Van Hooijdonk kan dat via Studio Voetbal ook uitoefenen volgens hen. "Alleen als je maandag tot en met vrijdag zit…", countert Van Hooijdonk. "Dan is dat nog wel wat krachtiger. De heren realiseren dat zich wel heel erg goed." Wakker van de kritiek ligt hij niet. Van Hooijdonk geeft aan wel eens te kijken. "Ik vind het belangrijk wat de mensen om mij heen van mij vinden."

