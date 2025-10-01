Topatleet Armand Duplantis steelt regelmatig de show op grote toernooien. Maar dinsdag dook de polsstokhoogspringer plots op bij een modeshow in Parijs, samen met zijn verloofde Desiré Inglander. Zij deed vast inspiratie op voor de bruiloft.

Het populaire Zweedse koppel was uitgenodigd voor het evenement van cosmeticamerk L'Oréal Paris. Duplantis en Inglander schitterden front row in galakleding. De atleet had zich uitgedost in een volledig zwart pak en zijn geliefde droog een lange, bordeauxrode jurk van doorschijnende stof.

Toch was de echte ster van de avond model Kendall Jenner. Zij mocht de show openen en afsluiten in een witte jurk met korset en een hoge split aan de zijkant. Inglander werd meteen stapelverliefd op het kledingstuk en werd meteen geïnspireerd voor haar huwelijk.

Verliefd op (trouw)jurk

"Ik moet deze jurk op een manier in mijn bruiloft zien te verwerken", schreef ze bij een filmpje van de jurk op TikTok. Haar volgers laten in de reacties weten dat ze denken dat de jurk ook Inglander prachtig zou staan.

Het huwelijk zal niet al te lang meer op zich laten wachten. Het 24-jarige model heeft namelijk haar vrijgezellendag al gevierd. Ze werd afgelopen zomer verrast door haar vriendinnen die haar een weekend mee op pad namen.

Populair koppel

Inglander en Duplantis zijn sinds de Olympische Spelen van Parijs misschien wel het populairste koppel in de atletiek. Duplantis verbrak daar voor de negende keer het wereldrecord (6,25 meter) en rende meteen naar het model toe voor een innige kus.

Duplantis zorgde ook voor het grootste spektakel bij de finale van het polsstokhoogspringen bij de WK atletiek vorige maand. Zijn wereldrecord van 6,30 meter ging de hele wereld over

Verloving

Op 9 oktober vroeg de atleet zijn geliefde ten huwelijk tijdens een fotoshoot voor Vogue. "Desiré brengt me zo'n geweldige balans in het leven", vertelde hij eerder over Inglander. "Het is zo fijn om thuis te kunnen komen en te ontsnappen in een compleet andere wereld."